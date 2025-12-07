Bihar Teacher: शिक्षा विभाग से कर रहे थे होशियारी, 5 टीचरों को मिली नोटिस

जिन शिक्षकों को नोटिस भेजा गया है, उनमें कुमारी निशि सिंह (उच्च माध्यमिक विद्यालय डेरा मारी), कुमारी रोशनी देवी (उच्च माध्यमिक विद्यालय डेरिया, ठाकुरगंज), ललित कुमार राम (नया प्राथमिक विद्यालय पश्चिम टोला सतबोलिया), कुमारी प्रियंका (उच्च विद्यालय जंगलभिट्ठा), ज्योति कुमारी (नया प्राथमिक विद्यालय हजारी) और गुलाफशा नाज (नया प्राथमिक विद्यालय मीरभिट्टा उत्तर टोला) शामिल हैं।

इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी में संबंधित शिक्षकों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है।

संवाद सूत्र, ठाकुरगंज (किशनगंज)। ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत विभिन्न सरकारी विद्यालयों में कार्यरत पांच शिक्षकों पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के क्रम में गंभीर अनियमितता बरतने का आरोप लगा है।

विभागीय जांच के दौरान यह पाया गया कि अक्टूबर माह में इन शिक्षकों द्वारा ई-शिक्षा कोष ऐप पर दर्ज की गई दैनिक उपस्थिति वास्तविक न होकर फर्जी तरीके से अपलोड की गई थी।

जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि संबंधित शिक्षकों ने निर्धारित समय पर विद्यालय में उपस्थित हुए बिना ऑनलाइन फोटोयुक्त हाजिरी दर्ज कर दी, जो विभागीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

डीईओ कार्यालय ने इसे गंभीर अनियमितता, कदाचार और विभाग के साथ धोखाधड़ी बताते हुए कहा कि ऐसे कृत्य से न केवल शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होती है, बल्कि विद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा होता है।

विभाग का मानना है कि यदि समय रहते इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई, तो अन्य शिक्षकों में भी इसी तरह की प्रवृत्ति बढ़ने की संभावना है, जो शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

गौरतलब है कि विभागीय निर्देश के तहत राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए ई-शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से प्रतिदिन फोटोयुक्त ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करना अनिवार्य है। यह व्यवस्था पारदर्शिता सुनिश्चित करने और शिक्षकों की नियमित उपस्थिति पर निगरानी रखने के लिए लागू की गई है।