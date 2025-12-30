Bihar IAS Transfer: IAS संजीव हंस को मिली पोस्टिंग, 10 अधिकारियों का तबादला; मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की जांच जारी

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के दस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को तबादला और पदस्थापन से संबंधित अधिसूचना जारी की। इस फेरबदल में प्रमंडलीय आयुक्तों की नियुक्ति के साथ-साथ कई वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिए गए हैं। गैंगरेप मामले में बरी हो चुके और मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच झेल रहे 1997 बैच के IAS अधिकारी संजीव हंस को भी नई पोस्टिंग दी गई है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के दस अधिकारियों को नयी जिम्मेदारी दी गयी है। मुंगेर, भागलपुर, सारण व तिरहुत प्रमंडल में नए प्रमंडलीय आयुक्त की तैनाती की गयी है। वहीं कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं। संजीव हंस को भी पदस्थापित कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की।

अपर मुख्य सचिव डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग विजयलक्ष्मी एन को योजना एवं विकास विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। वह बिहार राज्य . योजना पर्षद एवं परियोजना निदेशक आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निमाण सोसायटी के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी। योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव के सेंथिल कुमार को गन्ना उद्योग विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है।

कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार को ग्रामीण विकास विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे संजीव हंस को अपर सदस्य राजस्व पर्षद बनाया गया है। गन्ना उद्योग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल को कृषि विभाग का प्रधान सचिव का जिम्मा दिया गया है। पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे विनय कुमार को नगर विकास विकास एवं आवास विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है।

राजस्व पर्षद के अपर सदस्य प्रेम सिंह मीणा को मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त की जिम्मेदारी दी गयी है। डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के सचिव मनीष कुमार को सारण प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है। राजस्व परिषद के सचिव गिरिवर दयाल सिंह को तिरहुत का प्रमंडलीय आयुक्त बनाया गया है।

मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार में चल रहे अवनीश कुमार सिंह को भागलपुर का प्रमंडलीय आयुक्त बनाया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव संदीप कुमार आर पडकलकट्टी को बिहार अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गयी है।