    Bihar IAS Transfer: 10 अधिकारियों को नई जिम्‍मेदारी, संजीव हंस की भी पोस्‍ट‍िंग, चार प्रमंडल के आयुक्‍त बदले

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 02:13 PM (IST)

    बिहार में 10 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिली हैं। संजीव हंस को राजस्व पर्षद का अपर सदस्य बनाया गया है। मुंगेर, भागलपुर ...और पढ़ें

    सीनियर आइएएस अधिकारियों का तबादला। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गयी है। मुंगेर, भागलपुर, सारण व तिरहुत प्रमंडल में नए प्रमंडलीय आयुक्त की तैनाती की गई है।

    वहीं कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं। 1997 बैच के आइएएस अधिकारी संजीव हंस को भी पदस्थापित कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की। 

    अपर मुख्य सचिव डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग विजयलक्ष्मी एन को योजना एवं विकास विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है।

    वह बिहार राज्य . योजना पर्षद एवं परियोजना निदेशक आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निमाण सोसायटी के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी।

    योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव के सेंथिल कुमार को गन्ना उद्योग विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार को ग्रामीण विकास विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है।

    राजस्‍व पर्षद के अपर सदस्‍य बने संजीव हंस

    पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे संजीव हंस को अपर सदस्य राजस्व पर्षद बनाया गया है। गन्ना उद्योग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल को कृषि विभाग का प्रधान सचिव का जिम्मा दिया गया है।

    पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे विनय कुमार को नगर विकास विकास एवं आवास विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है।

    चार प्रमंडल के आयुक्‍त भी बदले

    राजस्व पर्षद के अपर सदस्य प्रेम सिंह मीणा को मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त की जिम्मेदारी दी गयी है। डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के सचिव मनीष कुमार को सारण प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है।

    राजस्व परिषद के सचिव गिरिवर दयाल सिंह को तिरहुत का प्रमंडलीय आयुक्त बनाया गया है। मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार में चल रहे अवनीश कुमार सिंह को भागलपुर का प्रमंडलीय आयुक्त बनाया गया है।

    महेंद्र कुमार को खेल का अत‍िरिक्‍त प्रभार 

    नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव संदीप कुमार आर पडकलकट्टी को बिहार अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गयी है।

    निदेशक एसबीपीडीसीएल महेंद्र कुमार को विशेष सचिव, खेल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सिविल विमानन विभाग के विशेष सचिव निलेश रामचंद्र देवरे को पर्यटन सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

    राज्य स्वास्थ् समिति के कार्यपालक निदेशक अमित कुमार पांडेय काे बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन को निदेशक खेल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।