Bihar: स्वास्थ्य विभाग में 32 हजार से ज्यादा पदों पर होगी बहाली, मंत्री मंगल पांडेय ने की घोषणा, यहां देखें वैकेंसी

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने चौथी बार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपने पद पर योगदान दे दिया। पद ग्रहण करने के बाद मंत्री मंगल पांडेय ने विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए बड़े पैमाने पर मानव बल की बहाली की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

आने वाले कुछ महीनों में कुल 32,700 से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मंत्री ने मीडिया से विस्तार से बात की। कहा कि हमारा लक्ष्य राज्य के नागरिकों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और सेवा प्रदान करना है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें इसके लिए विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नियुक्तियों समेत 32,700 पद पर नियुक्तियां करने जा रहा है।

पटना में 50 बेड का आयुष अस्‍पताल तैयार मंत्री ने कहा कि आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए कई नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं। पटना में 50 बेड का आयुष अस्पताल बनकर तैयार है जबकि दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, गया, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी में 50-50 बेड के आयुष अस्पताल निर्माणाधीन हैं।

जबकि अररिया, बांका और मधुबनी में 10 बेड के अस्पताल भी बन रहे हैं। राज्य के 440 अस्पतालों में मुफ्त नेत्र जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है। जीविका दीदियों के माध्यम से मेडिकल कालेज, जिला और अनुमंडल अस्पतालों के साथ अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी भोजन की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि भोजपुर और वैशाली के नए मेडिकल कालेज अगले मार्च तक बनकर तैयार हो जाएंगे। जबकि राजकीय मेडिकल कालेज अस्पताल, सिवान में मार्च तक ओपीडी शुरू होगी जबकि पूरा अस्पताल दिसंबर 2026 तक तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही 400 बेड का हड्डी रोगों का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल तीन महीने में तैयार हो जाएगा। मंत्री ने कहा इस वर्ष 925 योजनाओं का शिलान्यास हुआ जिनमें से 610 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अगले तीन महीनों में पंचायतों को मिल जाएंगे।