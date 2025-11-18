पटना में बालू माफिया के दुस्साहस पर सरकार सख्त, कड़े एक्शन की तैयारी
पटना में बालू माफिया के बढ़ते दुस्साहस को देखते हुए सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। माफिया पर नकेल कसने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे उनके गैरकानूनी गतिविधियों पर लगाम लगाया जा सके। सरकार इस मामले में पूरी तरह से सतर्क है और उचित कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।
राज्य ब्यूरो, पटना। बालू का अवैध खनन (Illegal Sand Mining) रोकने के क्रम में पटना जिले में बालू माफिया के हमले के बाद सरकार सख्त हो गई है।
यह घटना सोमवार की रात दुल्हिन बाजार में हुई थी। इस घटना में छापेमारी दल के सदस्य दुखहरण पासवान सशस्त्र पुलिस जवान की मृत्यु हो गई तथा एक अन्य सैप जवान लक्ष्मण सिंह घायल हो गए।
आनन-फानन में बनाई टीम
मामले की गंभीरता को देखते हुए खान एवं भू-तत्व विभाग ने आनन-फानन जांच टीम बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
विभाग ने कहा है कि इस प्रकार की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं। दोषी व्यक्ति या गिरोह कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विभाग के अनुसार उच्च स्तरीय टीम घटनास्थल जाकर दोषियों की पहचान कर कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। विभाग ने शहीद जवान को विनम्र श्रद्धांजलि करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।
दावा किया है कि अवैध बालू खनन पर अंकुश लगाने, संसाधनों के समुचित प्रबंधन और जनता के हित में बालू की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
अवैध खनन के खिलाफ सतत निरीक्षण, औचक जांच तथा कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी रहेगी।
मुजफ्फरपुर के सैप जवान की गई जान
बता दें कि खनन विभाग की टीम पर बालू माफिया के गुर्गो ने लाठी, डंडा और राड से जानलेवा हमला कर दिया। जब्त ट्रैक्टर को थाने ले जा रहे दो सैप जवानों पर स्काॅर्पियो चढ़ा दी और भाग गए।
घटना में घायल जवान 60 वर्षीय दुखहरन पासवान की पीएमसीएच ले जाने के क्रम में रास्ते में मृत्यु हो गई। वह मूल रूप से मुजफ्फरपुर के जैतपुर स्थित सिरकोहिया गांव के निवासी थे।
जबकि दूसरे सैप जवान लक्ष्मण सिंह गंभीर रूप से घायल है। उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। वह सासाराम के अगरेर स्थित झलखोरिया गांव के निवासी है।
स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर जब्त
पालीगंज डीएसपी-2 पंकज कुमार शर्मा ने बताया कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने बिक्रम थाना क्षेत्र के मंझौली स्थित महामाया मंदिर के पास से स्काॅर्पियो और ट्रैक्टर जब्त कर लिया।
वाहन सत्यापन में स्काॅर्पियो के मालिक के रूप में रानीतालाब निवासी हेमनाथ यादव की पहचान हुई, जिसे पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया।
मानवीय और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर एक अन्य आरोपित सुधीर कुमार को भी दबोच लिया गया है। जबकि फरार अपराधियों की पहचान कर उनकी तलाश में भी छापेमारी जारी है।
घटना में शामिल अन्य आरोपितों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
