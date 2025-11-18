राज्य ब्यूरो, पटना। बालू का अवैध खनन (Illegal Sand Mining) रोकने के क्रम में पटना जिले में बालू माफिया के हमले के बाद सरकार सख्त हो गई है। यह घटना सोमवार की रात दुल्हिन बाजार में हुई थी। इस घटना में छापेमारी दल के सदस्य दुखहरण पासवान सशस्त्र पुलिस जवान की मृत्यु हो गई तथा एक अन्य सैप जवान लक्ष्मण सिंह घायल हो गए। आनन-फानन में बनाई टीम मामले की गंभीरता को देखते हुए खान एवं भू-तत्व विभाग ने आनन-फानन जांच टीम बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। विभाग ने कहा है कि इस प्रकार की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं। दोषी व्यक्ति या गिरोह कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग के अनुसार उच्च स्तरीय टीम घटनास्थल जाकर दोषियों की पहचान कर कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। विभाग ने शहीद जवान को विनम्र श्रद्धांजलि करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

दावा किया है कि अवैध बालू खनन पर अंकुश लगाने, संसाधनों के समुचित प्रबंधन और जनता के हित में बालू की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अवैध खनन के खिलाफ सतत निरीक्षण, औचक जांच तथा कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी रहेगी। मुजफ्फरपुर के सैप जवान की गई जान बता दें क‍ि खनन विभाग की टीम पर बालू माफिया के गुर्गो ने लाठी, डंडा और राड से जानलेवा हमला कर दिया। जब्त ट्रैक्टर को थाने ले जा रहे दो सैप जवानों पर स्काॅर्पियो चढ़ा दी और भाग गए।