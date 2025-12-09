Language
    Bihar: नीतीश कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्‍ता बढ़ाया, 19 एजेंडे पर लगाई मुहर, और क्‍या हुए निर्णय?

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:31 PM (IST)

    बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस फैसले से राज्य के सरकारी ...और पढ़ें

    मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। जागरण आर्काइव

    ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। Bihar News: नीतीश सरकार की कैबिनेट की दूसरी बैठक मंगलवार को हुई। इसमें 19 एजेंडे पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्‍ता 5 प्रत‍िशत बढ़ा दिया गया है। यह एक जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए BSF के सब इंस्‍पेक्‍टर मो इम्‍त‍ियाज के पुत्र मो इमदाद रजा को अनुकंपा पर नियुक्‍त‍ि दी जाएगी। 

    कैबिनेट ने तीन नए विभागों के गठन को भी मंजूरी प्रदान की है। युवा, रोजगार एवं कौशल विभाग, उच्‍च शिक्षा विभाग एवं नागर विमाननन विभाग की स्‍थापना होगी। इसके साथ ही लघु-मध्‍यम उद्यम निदेशालय एवं व‍िपणन प्रोत्‍साहन निगम बनाए जाएंगे। 

    षष्‍ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन व पेंशन प्राप्‍त कर रहे राज्‍य के सरकारी कर्मियों, पेंशनभोग‍ियों व पारिवारिक पेंशनभोगियों को एक जुलाई 2025 के प्रभाव से 252 की जगह 257 प्रत‍िशत की दर से महंगाई भत्‍ता दिया जाएगा।  

    वहीं पंचम वेतनमान के मामले में यह 466 की जगह 474 प्रत‍िशत हाेगा। नेशनल इंवेस्‍टमेंट एंड इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर फंड लिमिटेड (NILF) के माध्‍यम से राज्‍य की व‍िभ‍िन्‍न परियोजनाओं में सहायता के लिए एमओयू की स्‍वीकृत‍ि का निर्णय भी कैबिनेट में लिया गया। 

    बिहार के युवाओं के सशक्‍तीकरण व हुनर विकास के लिए विद्यार्थी कौशल विकास कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन वेब‍िनार व ऑफलाइन सेमिनार के माध्‍यम से निवेशक जागरूकता एवं प्रश‍िक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा Student Skilling Programme संचालित करने के लिए एमओयू किया जाएगा। इससे छात्रों के अलावा लाभुक एवं व्‍यवसायी भी लाभान्‍व‍ित होंगे। 

    नीतीश सरकार का विशेष ध्‍यान छात्रों व युवाओं पर है। युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अधि‍क से अधिक युवाओं को नौकरी व रोजगार प्रदान करने और उन्‍हें कुशल बनाने के लिए युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जा रहा है। उच्‍च शिक्षा के स्‍तर को गुणवत्‍तापूर्ण बनाने के लिए उच्‍च शिक्षा विभाग बनेगा। इसी तरह सिविल विमानन की संभावनाओं को और विस्‍तृत करने तथा वायु यातायात को सुगमन बनाने के लिए सिविल विमानन निदेशालय को अलग करते हुए सिविल विमानन विभाग का गठन किया जा रहा है। 

    नोट: खबर अपडेट की जा रही है। 