बिहार में सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू, नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। सोमवार सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को औपचारिक रूप से विधानसभा भंग करने संबंधी पत्र सौंप दिया। इसके साथ ही यह लगभग तय हो गया है कि बिहार विधानसभा 19 नवंबर को भंग कर दी जाएगी, जिसके बाद नई सरकार बनाने का मार्ग पूरी तरह साफ हो जाएगा।

NDA को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद सरकार गठन की औपचारिक कार्यवाही तेज हो गई है। राजभवन को सौंपा गया पत्र इसी प्रक्रिया की अगली महत्वपूर्ण कड़ी है। सूत्रों के अनुसार, 19 नवंबर को मौजूदा विधानसभा अवधि समाप्त करने के बाद, राज्यपाल नए सरकार गठन के लिए NDA गठबंधन को औपचारिक निमंत्रण दे सकते हैं।