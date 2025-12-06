Bihar News: मेस में बनने वाले खाने के बिल भुगतान के लिए मांगी डेढ़ लाख की रिश्वत, निगरानी टीम ने रंगे हाथ दबोचा

राज्य ब्यूरो, पटना। लोक सेवकों के भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है बावजूद भ्रष्ट लोक सेवकों के कारनामे रुकने का नाम नहीं ले रहे। आलम यह है कि अब तो छात्रों के मेस में बनने वाले खाने के भुगतान के लिए भी रिश्वत मांगी जा रही है। शनिवार को विजिलेंस ब्यूरो ने गुलजारबाग से एक ऐसे ही मामले में कार्रवाई करते हुए एक भ्रष्ट लोक सेवक को अपनी गिरफ्त में लिया है।



सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुलजारबाग पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाले और यहां हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए मेस में भोजन बनता है। निगरानी ब्यूरो को शिकायत मिली थी कि मेस के प्रभारी प्रोफेसर मिथिलेश मेस में बने भोजन के भुगतान के एवज में आपूर्तिकर्ता से मोटी रिश्वत की मांग कर रहे हैं।

सूचना की पुष्टि के बाद निगरानी ने जाल बिछाया। शनिवार को जब आरोपी प्रोफेसर रिश्वत के डेढ़ लाख रुपये ले रहे थे निगरानी की टीम ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद मिथिलेश कुमार को विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा।

होटल में ली जा रही थी रिश्वत वहीं, विगत दिनों निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने किशनगंज से ऐसे घूसखोर राजस्व कर्मी को गिरफ्तार किया है जो होटल में बुलाकर ढ़ाई लाख रुपये की रिश्वत ले रहा था। निगरानी की रेड पड़ी तो राजस्व कर्मी भागने लगा, मगर निगरानी टीम ने उसे दौड़ा कर पकड़ लिया।

सदर अंचल किशनगंज के राजस्व कर्मी राजदीप पासवान के संबंध में निगरानी को जिले के निवासी अवैस अंसारी ने शिकायत दी थी कि राजस्व कर्मी राजदीप पासवान जमीन के परिमार्जन एवं रेंट फिकसेसन के लिए उनसे रिश्वत मांग रहा है।