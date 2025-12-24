राज्य ब्यूरो, पटना। 'सब्जी से समृद्धि, आत्मनिर्भर किसान' विषयक परिचर्चा का आयोजन करने के साथ कृषि विभाग ने बुधवार को दावा किया कि उसने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विजन को धरातल पर साकार करने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा दिया है।

कृषि भवन के सभागार में हितधारकों के साथ हुई परिचर्चा मेंं मुख्य अतिथि विभागीय मंत्री रामकृपाल यादव रहे। अध्यक्षता प्रधान सचिव पंकज कुमार ने की।

उद्घाटन के बाद रामकृपाल ने कहा कि मेरा सपना है कि ‘बिहार फ्रेश’ एक सशक्त ब्रांड बने, जिससे राज्य के कृषि उत्पाद लोकल से ग्लोबल बाजार तक अपनी पहचान बना सकें।

प्रधानमंत्री का विजन लैब-टू-लैंड है। इसका आशय वैज्ञानिक शोध को सीधे खेत तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर भारतीय की थाली में बिहार के एक व्यंजन की अपेक्षा बहुत पहले प्रकट कर चुके हैं।

परिचर्चा का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 के लिए बिहार में वैज्ञानिक पद्धति से उच्च मूल्य वाली सब्जियों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन हेतु एक ठोस नीति एवं रोडमैप पर विचार-विमर्श रहा।

रामकृपाल ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए धान-गेहूं के साथ सब्जी, फल-फूल और औषधीय फसलों को मुख्य धारा में लाना आवश्यक है।

400 लाख टन प्रति वर्ष सब्जी उत्पादन का लक्ष्य

अभी बिहार में प्रतिवर्ष 170-180 लाख टन सब्जियों का उत्पादन हो रहा है, जो राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग नौ प्रतिशत है। इसे पांच वर्षों में बढ़ाकर 400 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य है।