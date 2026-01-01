नए साल में सस्ती-सुलभ बिजली का संकल्प, मुफ्त 125 यूनिट के बावजूद मुनाफे में कंपनियां

राज्य ब्यूरो, पटना। हरेक परिवार को प्रतिमाह 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने के बावजूद बिजली कंपनियां मुनाफे में हैं। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में 24 घंटे गुणवत्ता पूर्ण बिजली की आपूर्ति हो रही है। बिजली की मांग में बढ़ोतरी राज्य में निवेश और आधारभूत संरचना विकास का संकेत है।

ऊर्जा सचिव और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कार्पोरेशन के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह ने कहा कि नए वर्ष में ऊर्जा विभाग सस्ती, सुलभ और सतत् बिजली उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है, ताकि विकास की रोशनी हर घर तक पहुंच सके।

90 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ताओं का मासिक बिजली बिल शून्य उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिलने से करीब 90 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ताओं का मासिक बिजली बिल शून्य आ रहा है।

उन्होंने बताया कि सिंचाई के लिए सभी किसानों एवं कोल्ड स्टोरेज को 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिल रही है, जिससे अब बिजली से खेती डीजल के मुकाबले 10 गुना सस्ती हो गई है। इससे किसानों की आमदनी और आमजन के लिए सस्ती कृषि उत्पादों की उपलब्धता बढ़ी है।