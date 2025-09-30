Language
    चिराग पासवान ने चुनाव आयोग को बताया जिम्मेदार? Bihar Final Voter List पर रिएक्शन BJP-JDU-RJD को खटकेगा

    By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:36 PM (IST)

    चुनाव आयोग आज बिहार की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा जिस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव आयोग रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार होगा और तेजस्वी यादव की विचारधारा पर टिप्पणी की। रवि शंकर प्रसाद ने मतदाता सूची में मृतकों और घुसपैठियों के नाम होने पर सवाल उठाए।

    केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने SIR पर बोला

     डिजिटल डेस्क, पटना। चुनाव आयोग आज बिहार की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। जिसको लेकर राजनीति दलों ने अपनी -अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। कोई इसके पक्ष में तो कोई इसके विपक्ष में है। 

    SIR रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान

    SIR रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कहते हैं, "उम्मीद थी कि रिपोर्ट आएगी और अब देखना यह है कि विपक्ष इस पर कितनी राजनीति कर सकता है... अगर कुछ अच्छा होता है या कोई शिकायत है तो इसके लिए पूरी तरह से चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा..."

    वहीं तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि  "यह विपक्षी नेता की विचारधारा है। मैंने किसी भी बिहारी को किसी श्रेणी में नहीं बांटा है, मेरे लिए वे सभी बिहार के लोग हैं... मैं पहले बिहार की बात करता हूं और पहले बिहारी की बात करता हूं... विपक्ष इसे अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करता है..."

    रवि शंकर ने कहा- विपक्ष की हार

    बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संदर्भ में कहा, "...आज जब अंतिम सूची जारी की जा रही है...क्या भारत के नागरिक नहीं हैं, जो मृत हैं, जो दो जगहों पर मतदाता हैं और घुसपैठिए हैं, उन्हें सूची में शामिल किया जाना चाहिए? ये बड़े सवाल हैं...यह सब उन लोगों की निराशा है जिन्होंने हार का सामना किया है..." 

    प्रवीण खंडेलवाल ने कहा- चुनाव आयोग ने बहुत मेहनत की

    भाजपा सांसद प्रवीण खंडेवाल ने कहा कि चुनाव आयोग SIR पर बहुत मेहनत की है। वो सिर्फ वैसे लोगों का ही नाम हटाएं है जो वोटर बनने का पात्र नहीं है सिर्फ उन्ही को हटाया गया है। चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष होगा। चुनाव आयोग एकदम सही तरीके से काम कर रही है।