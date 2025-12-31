बिहार में फिल्म सिटी बनाने की कवायद तेज, 244 नए पदों पर जल्द होगी नियुक्ति
कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार ने बताया कि बिहार में फिल्म सिटी का निर्माण निर्माता-निर्देशकों की पसंद के अनुरूप होगा। विभाग में 244 नए पद ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार ने बुधवार को कहा कि बिहार में फिल्म सिटी के निर्माण की दिशा में सरकार सार्थक पहल कर रही है। निर्माण शुरू करने से पहले सरकार फिल्मों और वेबसीरीज निर्माता-निर्देशकों की रुचि का अध्ययन कर रही है, ताकि इनकी पसंद और जरूरतों के अनुरूप फिल्म सिटी का निर्माण करना है।
प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विभाग से संबंधित कुल 244 नवसृजित पदों पर जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इनमें बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम में के 38, विभागीय पुनर्गठन एवं कैडर सुदृढ़ीकरण के 25, संग्रहालय निदेशालय के विस्तार के अंतर्गत 139 और वैशाली में निर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह- स्मृति के संचालन के लिए कुल 42 नए पदों को मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
बिहार में 37 फिल्मों, वेब सीरीज और लघु फिल्मों की शूटिंग राज्य के विभिन्न स्थानों पर शुरू चुकी है। उन्होंने कहा कि बिहार से विलुप्त हो रही कलाओं को संरक्षित करने और उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने “मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत की है।
इसके लिए विभाग को अबतक 233 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत सरकार ने कला के क्षेत्र में जीवनभर अपना योगदान देने वाले वरिष्ठ, उपेक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की है।
पटना, सारण, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, बांका, भोजपुर, अररिया, जहानाबाद और किशनगंज जिलों से अबतक कुल 85 कलाकारों का चयन किया जा चुका है। प्रणव कुमार ने बताया कि लोक आस्था के पर्व छठ महा को विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए बिहार सरकार ने इसे विश्व विरासत की सूचि में शामिल करने का प्रस्ताव यूनेस्को को भेज दिया है।
