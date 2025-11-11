Bihar Exit Polls Result 2025 LIVE: आ गए एग्जिट पोल के नतीजे, इस गठबंधन की बन सकती है सरकार

बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए बिहार में 2 चरणों मतदान हुआ। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को हुई। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे (Bihar Exit Poll 2025 Result) आने शुरू हो गए हैं। इस बार मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। महागठबंधन और एनडीए के साथ पीके की जन सुराज पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल भी मैदान में है।

11 Nov 2025 7:01:05 PM Bihar Exit Poll Live 2025: बिहार चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे

11 Nov 2025 6:54:10 PM Bihar Exit Poll Live 2025: पोलस्ट्रेट के एग्जिट पोल में एनडीए सरकार पोलस्ट्रेट ने एग्जिट पोल में एनडीए को 133-148 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। महागठबंधन को 100-108 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 3-5 सीटें जा सकती हैं।

11 Nov 2025 6:52:17 PM Bihar Exit Poll Live 2025: पीपुल पल्स का एग्जिट पोल, NDA को बढ़त पीपुल पल्स का भी एग्जिट पोल आ गया है। NDA को 133-159 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 75-101 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 2-13 सीटें जा सकती हैं।

11 Nov 2025 6:45:41 PM Bihar Exit Poll Result 2025: पीपल्स इंसाइट के एग्जिट पोल में भी एनडीए सरकार पीपल्स इंसाइट का भी एग्जिट पोल आ गया है। एनडीए को 133-148 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं, महागठबंधन के खाते में 87-102 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। जन सुराज को 0-2 सीटें तथा अन्य को 3-6 सीटें मिलने का अनुमान है।

11 Nov 2025 6:43:56 PM Bihar Exit Poll 2025: जेवीसी पोल में भी एनडीए को बंपर बढ़त जेवीसी एग्जिट पोल के भी नतीजे आ गए हैं। एनडीए को बंपर बहुमत मिलता दिख रहा है। एनडीए को 135-150 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 88-103 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं, अन्य के खाते में 3-6 सीटें जाने का अनुमान है।

11 Nov 2025 6:40:19 PM Bihar Exit Poll Live 2025: आ गया पहला एग्जिट पोल, इस गठबंधन की बन सकती है सरकार MATRIZE-आईएएनएस का एग्जिट पोल सामने आ गया है जिसमें एनडीए को 48 फीसदी महागठबंधन को 37 फीसदी तथा अन्य के खाते में 15 फीसदी वोट जाते दिख रहे हैं। एनडीए को जबरदस्त फायदा मिलता दिख रहा है। NDA को 147-167 तथा महागठबंधन को 70-90 सीटें मिलने का अनुमान है।

11 Nov 2025 6:39:06 PM Bihar Exit Poll 2025: टुडे चाणक्य ने दिया बड़ा अपडेट एक्सिस माय इंडिया के बाद अब टुडे चाणक्य ने भी एग्जिट पोल को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल भी कल जारी होगा।

11 Nov 2025 6:41:58 PM Bihar Exit Poll 2025: एक्सिस माय इंडिया एग्जिट पोल के नतीजे कल आएंगे बिहार चुनाव के लिए एक्सिस माय इंडिया एग्जिट पोल कल 12 नवंबर 2025 को शाम 5:30 बजे से जारी किया जाएगा। एक्सिस माय इंडिया के एमडी प्रदीप गुप्ता ने एक्स पर ये जानकारी शेयर की है।

11 Nov 2025 6:30:53 PM Bihar Exit Poll Live: 2020 में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती थीं? बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव जीतकर एनडीए ने सरकार बनाई थी। एनडीए को कुल 125 सीटें मिली थीं, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली थीं। राजद 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। एनडीए गठबंधन सीटें भाजपा - 74

जदयू - 43

विकासशील इंसान पार्टी (VIP) - 4

हिंदुस्‍तानी अवाम मोर्चा (HAM) - 4 महागठबंधन को मिली थीं 110 सीटें राजद - 75

कांग्रेस -19

सीपीआई (एमएल) -12

AIMIM समेत अन्‍य - 5

11 Nov 2025 6:27:51 PM Bihar Exit Poll Live 2025: बिहार में अब तक का सबसे अधिक मतदान, कुछ ही देर में जारी होंगे एग्जिट पोल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल जल्द ही जारी होने वाले हैं। बिहार में अब तक का सबसे ज्यादा 67.14 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। 122 निर्वाचन क्षेत्रों में हुए मतदान में लगभग 3.7 करोड़ मतदाताओं ने हिस्सा लिया और यह 6 नवंबर को पहले चरण में दर्ज 65.09 प्रतिशत मतदान से ज़्यादा रहा। किशनगंज में 76.26 प्रतिशत मतदान हुआ, उसके बाद कटिहार (75.23 प्रतिशत), पूर्णिया (73.79 प्रतिशत) और सुपौल (70.69 प्रतिशत) का स्थान रहा, जबकि नवादा में सबसे कम 57.31 प्रतिशत मतदान हुआ।

11 Nov 2025 6:27:03 PM Bihar Exit Poll 2025: क्या होते हैं ओपिनिय`न पोल? ओपिनियन पोल भी एक चुनावी सर्वे है। मगर इसे चुनाव से पहले किया जाता है। इसमें सभी लोगों को शामिल किया जाता है। इसमें मतदाता होने की शर्त अनिवार्य नहीं है। इस सर्वे में विभिन्न मुद्दों के आधार पर क्षेत्रवार जनता के मूड का अनुमान लगाया जाता है। जनता को कौन सी योजना पसंद है या नापसंद है। किस पार्टी से कितना खुश है, इसका अनुमान ओपिनियन पोल से लगाा जाता है।

11 Nov 2025 6:23:46 PM Exit Poll Guidelines: कब बनी थी एग्जिट पोल की गाइडलाइंस? भारत निर्वाचन आयोग ने पहली बार 1998 में एग्जिट पोल की गाइडलाइंस जारी की थी। 2010 में छह राष्ट्रीय और 18 क्षेत्रीय दलों के समर्थन के बाद धारा 126 ए के तहत मतदान के दौरान सिर्फ एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगाई गई थी। हालांकि चुनाव आयोग चाहता था कि ओपिनियन और एग्जिट पोल दोनों पर रोक लगे। बता दें कि ओपिनियन और एग्जिट पोल जारी करते वक्त सर्वे एजेंसी का नाम, कितने मतदाताओं से और क्या सवाल पूछे, यह बताने का भी निर्देश है।

11 Nov 2025 6:22:48 PM Bihar Exit Poll 2025: अंतिम चरण के मतदान के बाद ही क्यों जारी होते हैं एग्जिट पोल? चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद कोई भी एग्जिट पोल या सर्वे जारी नहीं किया जा सकता है। अंतिम चरण के मतदान के बाद शाम को वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद ही एग्जिट पोल जारी किया जा सकता है। दरअसल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 126 ए के तहत अंतिम चरण की वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल जारी करने पर रोक है। उल्लंघन करने पर दो साल कारावास, जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है।

11 Nov 2025 6:22:04 PM Bihar Exit Poll Live 2025: क्या होता है एग्जिट पोल? एग्जिट पोल एक चुनावी सर्वे है। मतदान के दिन न्यूज चैनल और एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों के प्रतिनिधि मतदान केंद्रों पर मौजूद होते हैं। मतदान करने के बाद मतदाताओं से चुनाव से जुड़े कुछ सवाल पूछते हैं। उनके जवाब के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट के आंकलन से पता चलता है कि मतदाताओं का रुझान चुनाव में किधर है। खास बात यह है कि एग्जिट पोल सर्वे में सिर्फ मतदाताओं को शामिल किया जाता है।

11 Nov 2025 6:20:04 PM Bihar Exit Poll Live 2025: बीजेपी नेता अश्विनी कुमार चौबे बोले, 'हमें 180 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं' भाजपा नेता अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सफलता पर दृढ़ विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने भविष्यवाणी की कि गठबंधन 180 से अधिक सीटें हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य भर के नागरिकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक विकसित बिहार के पक्ष में मतदान किया है।

11 Nov 2025 6:18:21 PM Bihar Exit Poll Live: धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 'कोई भ्रम नहीं, नीतीश कुमार हमारे सीएम चेहरे' केंद्रीय मंत्री और बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले बिहार में प्रचार कर रहे भाजपा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को स्पष्ट रूप से कहा कि जनता दल (यूनाइटेड) प्रमुख नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का मुख्यमंत्री चेहरा बनाने को लेकर कोई भ्रम नहीं है।

11 Nov 2025 6:16:52 PM Bihar Exit Poll Live 2025: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का अनुमान, दूसरे चरण में 'एनडीए 80-120 सीटें जीतेगा' केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के प्रदर्शन पर भरोसा जताया और भविष्यवाणी की कि 122 में से लगभग 80 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे।

11 Nov 2025 6:13:25 PM Bihar Election Exit Poll 2025:तेजस्वी यादव ने कहा, "बिहार ने कमाल कर दिया है" महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में बंपर वोटिंग की खबरों से उनका दिल खुशी से भर गया है। उन्होंन एक्स पर लिखा- "मेरा दिल खुशी से भर गया है। मेरे बिहार ने सचमुच कमाल कर दिया है। हर जगह से बंपर वोटिंग की खबरें आ रही हैं। बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, व्यापारी, किसान, हर जाति, हर वर्ग लोकतंत्र के इस महापर्व में उत्साहपूर्वक अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। यह गति न रुके, ये कदम न रुकें।"

11 Nov 2025 6:11:57 PM Bihar Voter Turnout: अब तक का सबसे ज्यादा मतदान बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज अब तक का सबसे ज्यादा मतदान हुआ, शाम 5.30 बजे तक 60% से ज्यादा मतदान हुआ।

11 Nov 2025 6:09:06 PM Bihar Exit Poll 2025: पिछले चुनावों में नीतीश की पार्टी का हाल पिछले चुनावों में नीतीश कुमार की जेडीयू की सीटें घटकर 43 रह गई थीं। 2015 के मुकाबले 25 से ज्यादा सीटें कम हो गई थी। इसकी मुख्य वजह चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी की बगावत थी। हालांकि, इस बार पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) एनडीए के एक छोटे घटक के रूप में चुनाव लड़ रही है।