Bihar Exit Polls: बिहार में 11 एग्जिट पोल में NDA बना रही सरकार, 1 में कांटे की टक्कर का अनुमान

डिजिटल डेस्क, जागरण। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए बिहार में 2 चरणों मतदान हुआ। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को हुई। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए हैं। सभी एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है।

मतदान पूरा होने के बाद आए मैट्रिज, पी मार्क, जेवीसी पोल, पीपल्स पल्स, पीपल्स इनसाइड, चाणक्य स्ट्रैटजीज और एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स ने भी राजग को सत्ता में फिर लौटते हुए दिखाया है। वहीं, अब तक के सभी एग्जिट पोल के विपरीत, एक्सिस माई इंडिया ने भविष्यवाणी की है कि बिहार में एनडीए बहुमत के आंकड़े से भी पीछे रह सकता है। सर्वेक्षणकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि एनडीए 121 से 140 सीटें जीतेगा, महागठबंधन 98-118 और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी शून्य से दो के बीच सीटें जीतेगी।

243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है, और एक्सिस माई इंडिया के अनुमान के अनुसार एनडीए इससे एक कम है। वहीं, राजद और कांग्रेस जैसे प्रमुख घटक दलों वाले महागठबंधन के लिए ऊपरी 118 का अनुमान उसे बहुमत के बेहद करीब ला सकता है।

हालांकि, NDA के लिए सबसे चिंताजनक आंकड़े वोट शेयर का अनुमान होगा। पोलस्टर ने अनुमान लगाया है कि एनडीए को 43% वोट मिलेंगे और महागठबंधन को 41%, यानी दोनों के बीच सिर्फ दो प्रतिशत का अंतर रहेगा। अगर एक्सिस माई इंडिया के अनुमान सही निकलते हैं तो बिहार चुनाव उतना स्पष्ट नहीं है जितना 11 अन्य एग्जिट पोल बता रहे हैं। कई एग्जिट पोल ने एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया है। सीएनएक्स ने तो एनडीए के लिए 150-170 सीटों का अनुमान लगाया है जो दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है।

कई बार एग्जिट पोल सही नहीं हुए हैं। वहीं, तेजस्वी यादव भी एग्जिट पोल को नकार रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। 2020 में भी कई एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 75 सीटें जीती थीं और पोलस्टर ने अनुमान लगाया है कि इस बार वह 67 से 76 के बीच सीटें जीतेगी।