Bihar Exit Polls: बिहार में 11 एग्जिट पोल में NDA बना रही सरकार, 1 में कांटे की टक्कर का अनुमान
बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आए 11 एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान है, जिससे सरकार बनाने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि, एक एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर का अनुमान है, जिससे परिणामों में अनिश्चितता बनी हुई है।
डिजिटल डेस्क, जागरण। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए बिहार में 2 चरणों मतदान हुआ। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को हुई। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए हैं। सभी एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है।
मतदान पूरा होने के बाद आए मैट्रिज, पी मार्क, जेवीसी पोल, पीपल्स पल्स, पीपल्स इनसाइड, चाणक्य स्ट्रैटजीज और एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स ने भी राजग को सत्ता में फिर लौटते हुए दिखाया है।
वहीं, अब तक के सभी एग्जिट पोल के विपरीत, एक्सिस माई इंडिया ने भविष्यवाणी की है कि बिहार में एनडीए बहुमत के आंकड़े से भी पीछे रह सकता है। सर्वेक्षणकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि एनडीए 121 से 140 सीटें जीतेगा, महागठबंधन 98-118 और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी शून्य से दो के बीच सीटें जीतेगी।
243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है, और एक्सिस माई इंडिया के अनुमान के अनुसार एनडीए इससे एक कम है। वहीं, राजद और कांग्रेस जैसे प्रमुख घटक दलों वाले महागठबंधन के लिए ऊपरी 118 का अनुमान उसे बहुमत के बेहद करीब ला सकता है।
हालांकि, NDA के लिए सबसे चिंताजनक आंकड़े वोट शेयर का अनुमान होगा। पोलस्टर ने अनुमान लगाया है कि एनडीए को 43% वोट मिलेंगे और महागठबंधन को 41%, यानी दोनों के बीच सिर्फ दो प्रतिशत का अंतर रहेगा।
अगर एक्सिस माई इंडिया के अनुमान सही निकलते हैं तो बिहार चुनाव उतना स्पष्ट नहीं है जितना 11 अन्य एग्जिट पोल बता रहे हैं। कई एग्जिट पोल ने एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया है। सीएनएक्स ने तो एनडीए के लिए 150-170 सीटों का अनुमान लगाया है जो दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है।
कई बार एग्जिट पोल सही नहीं हुए हैं। वहीं, तेजस्वी यादव भी एग्जिट पोल को नकार रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। 2020 में भी कई एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 75 सीटें जीती थीं और पोलस्टर ने अनुमान लगाया है कि इस बार वह 67 से 76 के बीच सीटें जीतेगी।
दूसरे स्थान पर जदयू को 56-62 सीटें मिलने का अनुमान है, उसके बाद भाजपा को 50-56 सीटें तथा कांग्रेस को 17-21 सीटें मिलने का अनुमान है।
यदि संख्या इसी तरह रहती है, तो इसका मतलब यह होगा कि जेडीयू का आंकड़ा 2020 के 43 सीटों से बढ़ जाएगा, जबकि भाजपा पिछली बार की 74 सीटों से काफी संख्या में सीटें गवां रही है।
अन्य आंकड़ें
दो अन्य सर्वेक्षणकर्ताओं, वोट वाइब और सीएनएक्स ने बुधवार को अपने आंकड़े जारी किए और दोनों ने एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने की भविष्यवाणी की।
वोट वाइब ने एनडीए को 125 से 145 सीटें, महागठबंधन को 95-115 और जन सुराज पार्टी को शून्य से दो के बीच सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। सीएनएक्स ने एक कदम आगे बढ़कर एनडीए को 150-170 सीटें, महागठबंधन को 70-90 और जन सुराज को 0-2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।