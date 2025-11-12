Language
    Bhagalpur Election Result 2025: अब रिजल्ट की बारी, देर रात तक भागलपुर में इस तरह जमा हुई EVM, स्ट्रांग रुम में आपाधापी

    By Alok ShahiEdited By: Alok Shahi
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 02:37 AM (IST)

    Bhagalpur Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में मंगलवार, 11 नवंबर को मतदान समाप्ति के बाद भागलपुर के पालीटेक्निक कालेज वज्रगृह में देर रात तक मतदान सामग्री और ईवीएम जमा कराने की प्रक्रिया सतत चलती रही।  

    Bhagalpur Election 2025 Result: भागलपुर जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम देर रात तक जमा किए गए।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Election Result 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में मतदान समाप्ति के बाद भागलपुर के पालीटेक्निक कालेज वज्रगृह में देर रात तक मतदान सामग्री और ईवीएम जमा कराने की प्रक्रिया चलती रही। यहां सभी विधानसभा के लिए अलग-अलग काउंटर बनाए गए हैं। यहां पर चुनाव कर्मियों की तैनाती की गई है। सभी कार्य सीसी कैमरे की निगरानी में हो रही है।

    डीएम और एसएसपी समेत तमाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी वहां मौजूद होकर विधि-व्यवस्था बनाए रखने में जुटे हुए हैं। मतदान सामग्री और ईवीएम लेकर वाहनों को सुचारू रूप से वज्रगृह तक पहुंचने के लिए सभी मार्ग को जाम से मुक्त रखा गया है और पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। लगातार चुनाव कर्मियों को जानकारी दी जा रही है कि उन्हें कहां पर ईवीएम को जमा करना है। सभी ईवीएम जमा होने के बाद वज्रगृह को सील कर दिया जाएगा।

    सात विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम व चुनाव सामग्री पालिटेक्निक कालेज बज्रगृह तक पहुंचने से पूर्व आम लोगों व मतदान कर्मियों को जाम का सामना करना पड़ा। जाम की स्थिति शाम सात बजे से शुरू हुई व देर रात तक यह स्थिति बनी रही। वाहनों का परिचालन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चारों और से बरारी रोड ब्लाक हो गया था। 

    चुनाव कर्मियों के साथ पारा मिलिट्री जवान व बिहार पुलिस  द्वारा एक ओर जाम हटाया जा रहा था तो दूसरी ओर वाहन आगे निकलने के लिए अन्य वाहनों से आगे निकलकर जाम की स्थिति उत्पन्न कर रहा था। यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा। रोड में फंसे वाहन से उतरकर मतदान कर्मी ईवीएम मशीन एवं चुनाव सामग्री हाथों में लेकर पैदल ही जाते हुए नजर आ रहे थे। पालिटेक्निक कालेज में बुधवार सुबह छह बजे से पहले ईवीएम एवं चुनाव सामग्री जमा होने की संभावना कम नजर आ रही थी। 

    इधर, सुबह पांच बजे से मतदान की प्रक्रिया में जुटे चुनाव कर्मियों के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। गुलाबी ठंड में रात बिताने की चिंता सता रही थी। किसी को खाने की चिंता थी। कोई बिस्कुट खासकर तो कोई लिट्टी चोखा खाकर समय बिता रहे थे। आपस में बात भी कर रहे थे कि  जल्दी से ईवीएम जमा हो और वे घर भागे।

    किसी मतदान कर्मी को यह चिंता भी सता रही थी रात में यदि ईवीएम जमा ले लेता है तो वह समय कहां बिताएंगे। उन्हें सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। सुबह होते ही बस या ट्रेन पकड़कर घर चले जाएंगे। एक कर्मी तो कहते हैं कि उन्होंने अपनी साली को फोन कर दिया है। ईवीएम जमा होते ही वह अपनी साली के घर चला जाएगा। आराम फरमाने के बाद घर के लिए निकल जाएंगे।