ऊर्जा विभाग ने किया आगाह- बकाया भुगतान और बिजली कटौती के नाम पर ठगी करने वालों से रहें सावधान

राज्य ब्यूरो, पटना। ऊर्जा विभाग ने बिजली उपभोक्ताओं को आगाह किया है कि बकाया भुगतान व बिजली कटौती के नाम पर ठगी करने वालों से सावधान रहें। बिजली बिल या बिजली कनेक्शन काटने के नाम से आने वाले फर्जी कॉल और मैसेज को लेकर अलर्ट रहने को कहा गया है।

हाल के दिनों में बिजली काटने और बकाया भुगतान के नाम पर फर्जी कॉल, मैसेज और ऐप के जरिए ठगी की घटनाएं बढ़ी हैं। ऊर्जा विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिजली कंपनी द्वारा भेजे जाने वाले किसी भी एसएमएस में किसी पदाधिकारी या कर्मचारी का मोबाइल नंबर अंकित नहीं होता है। यदि किसी मैसेज में मोबाइल नंबर दिया गया हो तो उस पर संपर्क न करें।

बिजली कटने से संबंधित आधिकारिक संदेशों में उपभोक्ता खाता संख्या और बकाया राशि का विवरण अवश्य रहता है, जबकि बिजली काटने का समय कभी नहीं लिखा जाता। ऊर्जा विभाग केवल विद्युत विवरण कंपनी एसबीपीडीसीएल या एनबीपीडीसीएल सेंडर आईडी से ही मैसेज भेजती है।

बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अधिकारी ने कहा कि साइबर अपराधी सपोर्टिंग ऐप के नाम पर रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन डाउनलोड कराकर उपभोक्ताओं के मोबाइल को नियंत्रित कर रहे हैं और पैसे की ठगी कर रहे हैं। स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए सुविधा ऐप के साथ साउथ बिहार के उपभोक्ताओं के लिए बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप, ऊर्जा स्मार्ट मीटर ऐप वहीं नॉर्थ बिहार के उपभोक्ताओं के लिए बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप, विद्युत स्मार्ट मीटर ऐप, स्मार्ट कनेक्ट, सरल स्मार्ट मीटर ऐप, सुगम स्मार्ट मीटर ऐप विद्युत कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया गया है, इसके अलावा कोई अन्य सपोर्टिंग ऐप अधिकृत नहीं है।