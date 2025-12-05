Language
    Bihar Bijli Bill: बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, समय पर भुगतान करने पर मिलेगी विशेष छूट

    By Arun Ashesh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 05:14 PM (IST)

    ऊर्जा विभाग ने बिजली बिल का समय पर भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट की घोषणा की है। स्मार्ट मीटर में समय पर भुगतान करने पर प्रति यूनिट 25 ...और पढ़ें

    बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, समय पर भुगतान करने पर मिलेगी विशेष छूट

    राज्य ब्यूरो, पटना। ऊर्जा विभाग ने समय पर बिजली बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को विशेष राहत देने की घोषणा की है। समय पर भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर में 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से ऊर्जा शुल्क में अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

    स्मार्ट मीटर में लगातार तीन महीने तक दो हजार से अधिक बैलेंस रखने पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंक दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

    समय पर बिजली बिल के भुगतान पर डेढ़ प्रतिशत और ऑनलाइन ससमय भुगतान पर एक प्रतिशत अतिरिक्त छूट की घोषणा की गई है।

    विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि ग्रामीण उपभोक्ताओं अगर एक तिमाही के सभी बिजली बिल का समय पर भुगतान करते हैं तो उन्हें एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

    प्रवक्ता ने बताया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से बिल भुगतान का सबसे आसान और तेज विकल्प है। ''सुविधा ऐप'' के जरिए उपभोक्ता रिचार्ज, बिजली खपत और बैलेंस की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं।

    विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे स्मार्ट मीटर अपनाएं और समय पर बिल भुगतान कर निर्बाध बिजली आपूर्ति का लाभ उठाएं। इससे न केवल बिजली प्रबंधन बेहतर होगा, बल्कि उपभोक्ताओं की आर्थिक बचत भी सुनिश्चित होगी।

