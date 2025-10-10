Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Bijli: 125 यूनिट फ्री होने के बाद भी हो रही बिजली चोरी, एक्शन मोड में आए अधिकारी

    By Gopal Tiwari Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 01:44 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में 125 यूनिट बिजली मुफ्त होने के बावजूद बिजली चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। विभाग ने इसे रोकने के लिए कल्याणी सब डिवीजन से शुरुआत की है, जहाँ 20% तक बिजली चोरी का पता चला है। विद्युत विभाग ने सभी ट्रांसफार्मरों का ऊर्जा लेखांकन करने का आदेश दिया है ताकि बिजली चोरी को पकड़ा जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। 125 यूनिट फ्री होने के बाद भी जिला में बिजली चोरी हो रही। इसको रोकने के लिए विभाग के अधिकारी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं। इसकी शुरुआत अरबन-1 के कल्याणी सब डिवीजन से शुरू की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कल्याणी सब डिवीजन में कल्याणी के अलावा चंदवारा और मिस्काट शामिल हैं। इन तीनों एरिया में 38 हजार से अधिक उपभोक्ताओं के घरों तक बिजली सप्लाई हो रही। वहीं, इस सेक्शन में ट्रांसफार्मरों की संख्या कुल-235 हैं।

    इसमें चंदवारा में- 118 ट्रांसफार्मर, मिस्काट में 95 ट्रांसफार्मर और कल्याणी में 32 ट्रांसफार्मर हैं। इसी 235 ट्रांसफार्मरों से 38 हजार लोगों के घरों में बिजली सप्लाई हो रही।

    इस एरिया के ऊर्जा लेखांकन की जांच की गई तो पता चला कि 20 प्रतिशत बिजली चोरी हो रही। इसको गंभीर मानते हुए विद्युत अधीक्षण अभियंता पंकज राजेश ने जांच का आदेश दिया है।

    साथ ही कल्याणी सब डिवीजन को जिले का रोड माडल बनाया है। यहां शत-प्रतिशत घरों की उर्जा लेखांकन कर ली गई है। इस मौके पर सेक्योर कंपनी के अधिकारी के साथ चंदवारा, मिस्काट और कल्याणी के जेई, एई मौजूद रहे। बिजली अधिकारी ने इसका डेमो भी दिखाया है।

    बता दें कि जिले में 15 उपभोक्ता हैं। जिसमें 11 लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। विद्युत अधीक्षण अभियंता ने कहा कि पिछले साल 12 प्रतिशत बिजली लास जा रही थी।

    इस साल 24 प्रतिशत बिजली का लॉस हो रहा, जबकि 125 यूनिट फ्री भी है। इसको लेकर सभी ट्रांसफार्मरों की उर्जा लेखांकन शुरू करने का आदेश दिया गया है, ताकि बिजली चोरी की घटना आसानी से पकड़ में आ जाए।