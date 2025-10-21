Bihar Elections: साझा मंच की बात रह गई पीछे, महागठबंधन के दल चल पड़े अपनी राह

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के अंतिम दिन तक महागठबंधन में सीटों पर आखिरी क्षण तक चली खींचतान के बीच राजद, कांग्रेस और अन्य घटक दलों ने अपनी उम्मीदवार सूची अलग-अलग जारी की। साझा मंच से सूची जारी करने का वादा हवा हो गया और दलों ने देर रात तक अपने-अपने उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक किए। आधिकारिक रूप से महागठबंधन के सबसे बड़ा दल राजद सर्वाधिक 143 सीटों पर चुनाव मैदान में जाएगा।

70 की कोशि‍श की, लेकिन 61 ही ले पाई कांग्रेस बिहार कांग्रेस को महागठबंधन में इस बार कुल 61 सीटें मिली हैं। हालांकि अंतिम समय तक कांग्रेस 2020 के चुनाव की भांति कम से कम 70 सीटों के लिए जोर लगाती रही। लेकिन उसकी कोशिश उसे 61 सीटें ही दिला पाई। वाम दल इस बार 30 सीटों पर मैदान में होंगे। जबकि लगातार 60 सीट और उप मुख्यमंत्री पद की मांग करने वाली विकासशील इंसान पार्टी को कुल 9 सीटें ही मिल पाई। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला ऐसा फंसा रहा कि मजबूरी कहें या कुछ और गठबंधन के सहयोगी दलों ने सीट की घोषणा के पहले ही उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया था। यहां उल्लेखनीय है कि आधिकारिक रूप से भले ही महागठबंधन 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है परंतु उसके कुल 254 मैदान में मोर्चा संभालने की तैयारी कर रखी है।