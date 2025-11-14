Language
    Bihar Chunav: चुनाव की जरूरत ही क्‍या थी; RJD ने क्‍यों कह दिया ऐसा ?

    By Arun Ashesh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 09:16 PM (IST)

    राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने चुनाव परिणाम पर बयान जारी किया है। इसमें चुनाव आयोग को इस बड़ी हार के लिए ज‍िम्‍मेदार ठहराया है। राजद प्रवक्‍ता ने ईवीएम पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। 

    लालू प्रसाद और तेजस्‍वी यादव। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Elections Result 2025:  राजद ने कहा है कि यह जनादेश नहीं, चुनाव आयोग (ECI) का करिश्मा है।

    पार्टी के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि यह जनादेश हो हीं नहीं सकता है। यह चुनाव परिणाम किसी के भी गले के नीचे नहीं उतर रहा है।

    यह निश्चित रूप से चुनाव आयोग का करिश्मा कहा जाएगा। सच्चाई तो यह है जिन उम्मीदवारों को जीत मिली है उसके बड़ी संख्या वैसे उम्मीदवारों की है, जिन्हें खुद भी अपनी जीत का भरोसा नहीं था।

    यही करना था तो चुनाव क्‍यों करवाया

    राजद प्रवक्ता ने कहा कि जब यही करना था तो चुनाव का नाटक हीं नहीं करवाना चाहिए था। ऐसे ही सभी को जीत का सार्टिफिकेट थमा दिया जाता।

    कुछ समीक्षकों द्वारा जीत के जो कारक बताए जा रहे हैं, यदि उन कारकों को हीं आधार मान लिया जाए तो भाजपा से ज्यादा सीटें जदयू को मिलती।
    गगन ने कहा कि राजद पिछले 20 वर्षों से विपक्ष में है और जनता के मुद्दों पर संघर्ष करता रह। हम आगे भी जनता से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाते रहेंगे। पर असल संकट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके समर्थकों पर आने वाला है।

    इधर राजद प्रवक्‍ता  शक्‍त‍ि सिंह यादव ने भी चुनाव में हार को ईवीएम खेल बताया है।  

    जनहित के मुद्दों को उठाते रहेगी कांग्रेस : कांग्रेस

    इधर बिहार कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव के अप्रत्याशित परिणाम की समीक्षा की जाएगी। बिहार कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने बयान जारी कर कहा कि पार्टी जनता का जनादेश का सम्मान करती है।

    हम आश्वत करते हैं कि जनहित के मुद्दों पर मजबूती से लड़ते रहेंगे और उनके हक की आवाज उठाते रहेंगे। राजेश राठौड़ ने कहा कि बिहार की जनता ने पलायन, बेरोजगारी, क्राइम करप्शन और कमीशन के खिलाफ हमारी लड़ाई का साथ नहीं दिया लेकिन उनके अधिकारों के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी।