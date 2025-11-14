राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Elections Result 2025: राजद ने कहा है कि यह जनादेश नहीं, चुनाव आयोग (ECI) का करिश्मा है।

पार्टी के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि यह जनादेश हो हीं नहीं सकता है। यह चुनाव परिणाम किसी के भी गले के नीचे नहीं उतर रहा है।

यह निश्चित रूप से चुनाव आयोग का करिश्मा कहा जाएगा। सच्चाई तो यह है जिन उम्मीदवारों को जीत मिली है उसके बड़ी संख्या वैसे उम्मीदवारों की है, जिन्हें खुद भी अपनी जीत का भरोसा नहीं था।

यही करना था तो चुनाव क्‍यों करवाया

राजद प्रवक्ता ने कहा कि जब यही करना था तो चुनाव का नाटक हीं नहीं करवाना चाहिए था। ऐसे ही सभी को जीत का सार्टिफिकेट थमा दिया जाता।

कुछ समीक्षकों द्वारा जीत के जो कारक बताए जा रहे हैं, यदि उन कारकों को हीं आधार मान लिया जाए तो भाजपा से ज्यादा सीटें जदयू को मिलती।

गगन ने कहा कि राजद पिछले 20 वर्षों से विपक्ष में है और जनता के मुद्दों पर संघर्ष करता रह। हम आगे भी जनता से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाते रहेंगे। पर असल संकट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके समर्थकों पर आने वाला है।