Bihar Politics: कंजूसी ही कंजूसी..! एनडीए और महागठबंधन ने केवल 53 महिला उम्मीदवारों को दिया टिकट
वर्ष 2023 में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया, लेकिन बिहार चुनाव में पार्टियों ने वादे भुला दिए। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के बावजूद, राजनीतिक भागीदारी में कंजूसी बरती गई। एनडीए और महागठबंधन ने मिलकर केवल 53 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया।
दीनानाथ साहनी, पटना। वर्ष 2023 में संविधान संशोधन (106वां) कर राजनीति में एक-तिहाई महिला आरक्षण का प्रविधान किया गया। तब प्रतिष्ठित राजनीतिक पार्टियों ने आधी आबादी की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने का खूब बढ़-चढ़कर वादा किया था। मगर बिहार के विधानसभा चुनाव में जब महिलाओं को टिकट देने की बारी आई, तो पार्टियों ने अपने वादों को भुला दिया।
टिकट देने के मामले में पार्टियों ने महिलाओं के प्रति अपना रवैया नहीं बदला। रोचक यह कि सरकारी नौकरियों और पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का कोटा लागू हैं। मगर जब राजनीतिक भागीदारी की बात आती है, तो पार्टियों के हाथ-पांव फूल जाते हैं। तभी तो 33 प्रतिशत की राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात पार्टियों के लिए सिर्फ वादा ही साबित हुई है।
इस तरह विधानसभा चुनाव लड़ने का सपना देखने वाली आधी आबादी हाशिए पर रह गई। यह हाल उस आधी आबादी की है, जो पुरुषों के मुकाबले विभिन्न चुनावों में मतदान करने में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाती रही है।
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) हो या महागठबंधन (आईएनडीआईए)। इनके उम्मीदवारों की सूची देखें, तो महिलाओं पर भरोसा जताने और उन्हें टिकट देने में घोर कंजूसी बरती है। दोनों गठबंधनों ने कुल 53 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है।
एनडीए के बीच सीट बंटवारे में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के हिस्से 101-101 सीटें आई हैं। भाजपा और जदयू ने 13-13 महिलाओं (13 प्रतिशत) पर भरोसा जताकर चुनाव मैदान में उतारा है।
इसी तरह पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्टीय लोक मोर्चा को छह सीटें मिलीं और एक सीट पर महिला उम्मीदवार को उतारा है। मगर कुशवाहा ने भी पार्टी की किसी महिला कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं जताकर अपनी पत्नी स्नेहलता को उम्मीदवार बनाया। वैसे देखा जाए तो एनडीए ने विधानसभा की सभी 243 सीटों के विरुद्ध 35 महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है।
वहीं, दूसरी ओर महागठबंधन ने मात्र 18 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया। इनमें राष्टीय जनता दल (राजद) ने 11 महिलाओं पर भरोसा दिखाया और चुनाव मैदान में उतारा। कांग्रेस ने भी पांच महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है।
मतदान में पुरुषों से आगे, टिकट में पीछे महिलाएं
2010 से हर चुनाव में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने रिकॉर्ड संख्या में मतदान किया। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 2010 के विधानसभा चुनाव में जहां पुरुषों का मतदान प्रतिशत 50.70 रहा वहीं 54.85 प्रतिशत महिलाओं ने वोट डाले।
हालांकि, महिला प्रत्याशियों की संख्या 2010 के चुनाव में मात्र 8.71 प्रतिशत ही रही। इसके बाद के हर चुनाव में आधी आबादी ने पुरुषों के मुकाबले मतदान में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाती रही। फिर भी आबादी के हिसाब से महिलाओं को टिकट देने की बारी आती है तो सभी दल संकोच कर जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। दिलचस्प यह कि इस बार भी कुछ पार्टियों ने तो बाहुबलियों की पत्नियों को टिकट दे दिया है।
किस पार्टी ने कितनी महिलाओं को दिया टिकट?
|पार्टी
|महिला प्रत्याशी
|भाजपा
|13
|जदयू
|13
|राजद
|11
|लोजपा (रामविलास)
|6
|कांग्रेस
|5
|हम
|2
|रालोमो
|1
|वीआइपी
|1
|भाकपा (माले)
|1
