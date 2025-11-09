Language
    Bihar Chunav: क‍िससे लड़ने के ल‍िए ढाई हजार रुपये देंगे मुकेश सहनी? वीआईपी के व‍िधायक पर भी की चर्चा

    By Sunil Raj Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 08:43 PM (IST)

    मुकेश सहनी ने घोषणा की है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर मह‍िलाओं को प्रत‍ि महीने ढाई हजार रुपये महंगाई से लड़ने के लिए दिए जाएंगे। उन्‍होंने अपनी चुनावी सभाओं में राज्‍य एवं केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला।    

    तेजस्‍वी यादव के साथ मुकेश सहनी। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Elections: विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी (Mukesh Sahni) ने रविवार को विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भागलपुर के गोपालपुर, खरीक सहित विभिन्न विधानसभाओं में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों को संबोधित किया।

    उन्होंने इस दौरान दावा करते हुए कहा कि प्रथम चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। अब तक मिल रहे संकेतों से साफ है कि बिहार में बदलाव की लहर चल रही है।

    लोग इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वोट कर रहे हैं। उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगकर लोगों से उन्हें विजयी बनाने की अपील की। 

    सहनी ने कहा कि एनडीए सरकार में महंगाई चरम पर है लेकिन एनडीए के किसी नेता ने इस पर अपना मुंह नहीं खोला। महागठबंधन की सरकार में हमलोग महिलाओं को इस महंगाई से लड़ने के लिए प्रतिमाह ढ़ाई रुपये देंगे।

    हमारी सरकार सभी महिलाओं के खाते में 30 हजार रुपये एक साल की राशि भेज देगी। उन्होंने कहा आप वीआइपी के प्रत्याशी विजयी बनाएं उन्हें पद दिलाना मेरी जिम्मेदारी होगी।

    सहनी ने कहा कि हम केवल वादे नहीं करते हम केवल जुमला नहीं बताते बल्कि महागठबंधन की सरकार ने काम कर के दिखाया है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाइये, समस्यायें खुद हल होंगी।

    वीआइपी प्रमुख मुकेश सहनी ने की 161 चुनावी सभाएं

    महागठबंधन में उप मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार और विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी अपने 15 उम्मीदवारों के साथ ही महागठबंधन के अन्य उम्मीदवारों के प्रचार के लिए लगातार चुनाव मैदान में नजर आए।

    तेजस्वी यादव के साथ वे लगातार चुनाव क्षेत्र में संवाद करते दिख। इस बीच राहुल गांधी और खरगे जैसे नेताओं के साथ भी उन्होंने मंच साझा किया।

    वीआइपी से मिली जानकारी के अनुसार मुकेश सहनी ने इस चुनाव 161 चुनावी सभाएं की जो अपने आप में एक रिकार्ड है।