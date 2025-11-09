राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Elections: विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी (Mukesh Sahni) ने रविवार को विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भागलपुर के गोपालपुर, खरीक सहित विभिन्न विधानसभाओं में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों को संबोधित किया।

उन्होंने इस दौरान दावा करते हुए कहा कि प्रथम चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। अब तक मिल रहे संकेतों से साफ है कि बिहार में बदलाव की लहर चल रही है। लोग इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वोट कर रहे हैं। उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगकर लोगों से उन्हें विजयी बनाने की अपील की। सहनी ने कहा कि एनडीए सरकार में महंगाई चरम पर है लेकिन एनडीए के किसी नेता ने इस पर अपना मुंह नहीं खोला। महागठबंधन की सरकार में हमलोग महिलाओं को इस महंगाई से लड़ने के लिए प्रतिमाह ढ़ाई रुपये देंगे।

हमारी सरकार सभी महिलाओं के खाते में 30 हजार रुपये एक साल की राशि भेज देगी। उन्होंने कहा आप वीआइपी के प्रत्याशी विजयी बनाएं उन्हें पद दिलाना मेरी जिम्मेदारी होगी। सहनी ने कहा कि हम केवल वादे नहीं करते हम केवल जुमला नहीं बताते बल्कि महागठबंधन की सरकार ने काम कर के दिखाया है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाइये, समस्यायें खुद हल होंगी। वीआइपी प्रमुख मुकेश सहनी ने की 161 चुनावी सभाएं महागठबंधन में उप मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार और विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी अपने 15 उम्मीदवारों के साथ ही महागठबंधन के अन्य उम्मीदवारों के प्रचार के लिए लगातार चुनाव मैदान में नजर आए।