Bihar Politics: क्या राजेश राम के सामने RJD उतारेगी प्रत्याशी? कुटुंबा सीट पर महागठबंधन में खींचतान!
बिहार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी भी विवादों में घिरा हुआ है। पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण की सीटों पर भी टकराव दिख रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की कुटुंबा सीट पर राजद के सुरेश पासवान को उतारने की चर्चा है। भाजपा ने इसे महागठबंधन के टूटने का संकेत बताया है, जबकि राजद ने अफवाहों से बचने की सलाह दी है।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले दौर का नामांकन थम चुका है। बावजूद महागठबंधन में उपजा सीटों का विवाद थम नहीं रहा।
सीटों को लेकर राजनीतिक जटिलता बढ़ती जा रही है। पहले चरण की आधा दर्जन सीटों पर महागठबंधन के दलों के आपस में ही आमने-सामने होने के बाद अब दूसरे चरण की सीटें भी फंसती दिख रही हैं।
राजनीतिक गलियारों से अब यह खबर भी आ रही है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की कुटुंबा सीट को भी ले विवाद शुरू हो गया है। महागठबंधन में कुटुंबा सीट कांग्रेस के खाते में आई है जहां से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं।
अब सूत्रों के हवाले खबर मिली है कि कुटुंबा सीट पर राजद के पुराने नेता सुरेश पासवान को उतारने की तैयारी है। महागठबंधन में सीटों को लेकर जारी जिच पर एनडीए भी कटाक्ष कर रहा है। भाजपा ने अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर इसे महागठबंधन के टूटने का संकेत बताते हुए कहा कि यह गठबंधन अब आपसी संघर्ष में उलझ गया है।
लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने स्वयं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर महागठबंधन की कमजोरी दिखा दी है। इस बयान पर राजद ने भी प्रतिक्रिया दी है। राजद ने साफ किया है कि कुछ विशेष रुचि वाले लोग गलत खबरें फैलाकर भ्रम पैदा कर रहे हैं।
राजद के आधिकारिक पेज से कहा गया कि महागठबंधन की सीटों पर उम्मीदवारों के बारे में जो खबरें आ रही हैं, वे वास्तविकता से दूर हैं और जनता को ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस संबंध में राजद या कांग्रेस की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
