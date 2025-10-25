Bihar Elections: कांग्रेस में मिशन डैमेज कंट्रोल: गहलोत, वेणुगोपाल और माकन पहुंचे पटना

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले टिकट वितरण से उपजे असंतोष और अंदरूनी खींचतान कम होती नहीं दिखती। जिलों में लगातार नेता-कार्यकर्ता अपना विरोध जता रहे हैं। इस स्थिति को शांत करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने डैमेज कंट्रोल की पहल की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार चुनाव पर्यवेक्षक अशोक गहलोत, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी प्रमुख अजय माकन शनिवार देर शाम पटना पहुंचे। तीनों नेता सीधे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम नहीं गए, बल्कि वार रूम में देर रात तक स्थिति पर मंथन करते रहे।

नेताओं के बीच बढ़ती दूरियां बनी चिंंता का कारण कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश नेतृत्व और बागी नेताओं के बीच बढ़ती दूरियों ने आलाकमान को चिंतित कर दिया है। कुछ जिलाध्यक्षों और पूर्व विधायकों की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। कई नेताओं ने टिकट वितरण में मनमानी और स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। इसी कारण पार्टी के बड़े चेहरे खुद स्थिति संभालने मैदान में उतरे हैं।

जिलास्‍तर से मंगवाई रिपोर्ट गहलोत, वेणुगोपाल और माकन ने देर रात वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और जिला स्तर के रिपोर्ट मंगाई। सूत्रों की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली से आये वरिष्ठ नेता जल्द ही बागी नेताओं और नाराज उम्मीदवारों से मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनेंगे। कांग्रेस आलाकमान किसी भी कीमत पर चुनाव से पहले पार्टी में दरार नहीं पड़ने देना चाहता। पार्टी का लक्ष्य है कि छठ पूजा के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सभाओं से पहले संगठन में एकजुटता का संदेश जाए, ताकि कांग्रेस मैदान में मजबूती से उतर सके।