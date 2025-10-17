Congress Campaigners: बिहार में मोर्चा संभालेंगे राहुल, प्रियंका समेत 40 प्रचारक

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सीटों के विवादों में फंसी कांग्रेस ने पहले चरण के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार के लिए स्टार कैंपेनरों के नाम जारी कर दिए। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत कांग्रेस की सरकार वाले कई राज्यों के मुख्यमंत्री-उप मुख्यमंत्री भी चुनाव का मोर्चा संभालेंगे।

पार्टी के अनुसार प्रचार के लिए केसी वेणुगोपाल, सुखविंदर सिंह सुखू, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी, मीरा कुमार, सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सैयद नासिर हुसैन, चरणजीत सिंह चन्नी गौरव गगोई, तारिक अनवर, मोहम्मद जावेद, अखिलेश प्रसाद सिंह, मनोज राम, अलका लंबा कन्हैया कुमार जैसे दिग्गज उतरेंगे।

पार्टी के अनुसार पवन खेड़ा, इमरान प्रतापगढ़ी, शकील अहमद, जीतू पटवारी, सुखदेव भगत, राजेश कुमार राम, अजय राय, जिग्नेश मेवाणी, रंजीत रंजन, पप्पू यादव, अनिल जयहिंद, राजेंद्र पाल गौतम, फुरकान अंसारी, उदय भानु चिब और झारखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय के नाम शामिल हैं।