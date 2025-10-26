बिहार में छठ के बाद चढ़ेगा चुनावी पारा, 29 अक्टूबर को दो दिवसीय दौरे पर आ रहे अमित शाह

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में छठ के बाद चुनावी प्रचार में तेजी आएगी। दीपावली के बाद छठ पर्व की वजह से अभी चुनावी प्रचार में इतनी तेजी नहीं देखी जा रही है। छठ पर्व की समाप्ति के बाद बिहार में चुनावी प्रचार जोर पकड़ेगा।

