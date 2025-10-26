Language
    बिहार में छठ के बाद चढ़ेगा चुनावी पारा, 29 अक्टूबर को दो दिवसीय दौरे पर आ रहे अमित शाह

    By Raman Shukla Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 10:23 PM (IST)

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छठ पूजा के बाद बिहार के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, जिससे राज्य में चुनावी माहौल गरमा सकता है। 29 अक्टूबर से शुरू हो रहे इस दौरे में वे पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करेंगे। 

    Hero Image

    फिर से बिहार आ रहे गृहमंत्री अमित शाह। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में छठ के बाद चुनावी प्रचार में तेजी आएगी। दीपावली के बाद छठ पर्व की वजह से अभी चुनावी प्रचार में इतनी तेजी नहीं देखी जा रही है। छठ पर्व की समाप्ति के बाद बिहार में चुनावी प्रचार जोर पकड़ेगा।

    रैलियों को लेकर सभी पार्टियां रणनीति बना रही हैं। बिहार में छठ के बाद पीएम मोदी की भी रैली होनी है। पीएम मोदी 2 नवंबर को पटना में रोड शो भी करेंगे। वहीं, भाजपा के स्टार प्रचारक एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 अक्टूबर से दो दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे।

    इस दौरान वे सात विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। लोक गायिका मैथिली ठाकुर एवं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा आदि एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे।

    पार्टी ने उनके कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा तैयार की है। भाजपा प्रवक्ता एवं अमित शाह के कार्यक्रम प्रभारी प्रेमरंजन पटेल के अनुसार शाह अपने दौरे की शुरुआत 29 अक्टूबर को करेंगे।

    पहले दिन वे अलीनगर, रोसड़ा एवं बछवाड़ा में सभाएं करेंगे। इसके उपरांत 30 अक्टूबर को शाह लखीसराय, तारापुर, हिलसा एवं पालीगंज विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे।

