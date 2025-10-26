PM Road Show in Patna: प्रधानमंत्री पटना में करेंगे रोड शो, केंद्रीय मंत्री ने परखी तैयारियां
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को पटना में एनडीए उम्मीदवारों के लिए रोड शो करेंगे। यह रोड शो शाम 5 बजे आर ब्लॉक से शुरू होकर डाकबंगला होते हुए कदमकुआं तक चलेगा। उसी दिन, वे भोजपुर और नवादा में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तैयारियों का जायजा लिया।
डिजिटल डेस्क, पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं। 24 अक्टूबर के बाद 30 अक्टूबर को उनका कार्यक्रम है। इसके बाद एक फिर वे बिहार आएंगे। इस बार वे एनडीए प्रत्याशियों के लिए पटना में रोड शो करेंगे। दो नवंबर को पटना में उनका रोड शो होगा। उसी दिन भोजपुर और नवादा में भी उनकी सभा होगी। शाम पांच बजे से पटना में उनका रोड शो आर ब्लाक से शुरू होगा। डाकबंगला होते हुए कदमकुआं तक रोड शो चलेगा। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को तैयारियों का जायजा लिया। धर्मेंद्र प्रधान के साथ नितिन नवीन, ऋतुराज सिन्हा, संजय मयूख, दीपक प्रकाश आदि भी थे। प्रधानमंत्री की इससे पूर्व 30 अक्टूबर को मुफ्फरपुर में चुनावी रैली प्रस्तावित है। बताया जाता है कि उनका रोड शो का रूट इस तरह बनाया गया है कि पटना शहरी क्षेत्र की चारों विधानसभा उसमें आ जाएं।
24 को कर चुके मिशन बिहार की शुरुआत
विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री 24 अक्टूबर को मिशन बिहार की शुरुआत कर चुके हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमि समस्तीपुर से इसका आगाज किया था। बेगूसराय में भी उसी दिन सभा की थी। दो चरणों में बिहार में होनेवाले चुनाव के पहले चरण में छह नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले भाजपा के दिग्गज नेताओं ने बिहार में पूरी ताकत झोंक दी है। अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास पार्टी कर रही है। प्रधानमंत्री के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, कई राज्यों के सीएम-डिप्टी सीएम व अन्य नेताओं का ध्यान बिहार पर है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि पटना में रोड शो के अलावा नवादा एवं भोजपुर में प्रधानमंत्री की रैलियां होंगी। उधर 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में वे जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां के बाद छपरा में उनकी चुनावी रैली होगी।
