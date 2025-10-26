PM Road Show in Patna: प्रधानमंत्री पटना में करेंगे रोड शो, केंद्रीय मंत्री ने परखी तैयारियां

ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं। 24 अक्‍टूबर के बाद 30 अक्‍टूबर को उनका कार्यक्रम है। इसके बाद एक फ‍िर वे बिहार आएंगे। इस बार वे एनडीए प्रत्‍याश‍ियों के लिए पटना में रोड शो करेंगे। दो नवंबर को पटना में उनका रोड शो होगा। उसी दिन भोजपुर और नवादा में भी उनकी सभा होगी। शाम पांच बजे से पटना में उनका रोड शो आर ब्‍लाक से शुरू होगा। डाकबंगला होते हुए कदमकुआं तक रोड शो चलेगा। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को तैयारियों का जायजा लिया। धर्मेंद्र प्रधान के साथ नितिन नवीन, ऋतुराज सिन्‍हा, संजय मयूख, दीपक प्रकाश आदि भी थे। प्रधानमंत्री की इससे पूर्व 30 अक्‍टूबर को मुफ्फरपुर में चुनावी रैली प्रस्‍तावित है। बताया जाता है कि उनका रोड शो का रूट इस तरह बनाया गया है कि पटना शहरी क्षेत्र की चारों विधानसभा उसमें आ जाएं।