सुनील राज, पटना। Bihar Elections: पहले चरण के मतदान में महज अब कुछ घंटे ही बचे हैं। परंतु महागठबंधन में कुछ सीटों पर दोस्ताना संघर्ष को लेकर स्पष्टता नहीं।

जिन सीटों पर सर्वाधिक जिच है उनमें गौड़ाबौराम, बेल्दौर के अलावा बछवाड़ा सीट है। जहां से कांग्रेस ने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीब दास को उम्मीदवार बनाया है।

गौड़ाबौराम सीट की बात करे तो यह सीट महागठबंधन के नए सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी के खाते में गई है। हालांकि इस सीट पर राजद ने मो. अफजल अली खान को भी सिंबल दे दिया।

वीआइपी ने यहां से संतोष सहनी को उम्मीदवार दी थी। मामले में राजद-वीआइपी के बीच खींचतान को देखते हुए अंतत: राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और अफजल अली का सिंबल निरस्त कर दिया।

यही नहीं डीएम को पत्र भी भेजा गया कि राजद उम्मीदवार का सिंबल निरस्त करें क्योंकि वीआइपी उम्मीदवार संतोष सहनी ही महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार हैं।

परंतु अफजल अली का सिंबल निरस्त नहीं हो पाया और मैदान में उतर गए। अब जबकि मतदान का दिन नजदीक है कि वीआइपी ने यहां से अपनी उम्मीदवारी वापस लेकर राजद के उम्मीदवार मो. अफजल अली को समर्थन देने देने की घोषणा कर दी है।



इधर दूसरी ओर महागठबंधन के दो सहयोगी कांग्रेस-इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार प्रसाद ने नई परेशान खड़ी कर दी है।