JDU 82 सीटों पर आगे, नीतीश के करीबी नेता ने फेसबुक पोस्ट से बढ़ाया सियासी पारा; अब आगे क्या होगा?

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझान सामने आ गए हैं। बिहार में एनडीए की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। महागठबंधन रुझानों में बहुत पिछड़ गया है। इस सबके बीच सीएम फेस को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। जदयू के दिग्गज नेता एवं पूर्व आईएएस मनीष कुमार वर्मा ने फेसबकु पर एक पोस्ट लिखा है, जिससे सियासी हलचल पैदा हो गई है।

मनीष कुमार वर्मा ने फेसबुक पर नीतीश कुमार की फोटो शेयर की है। उन्होंने लिखा है, "नीतीश जी थे, नीतीश जी हैं, नीतीश जी रहेंगे!" अब उनके उनके इस पोस्ट के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चा शुरू हो गई है कि जदयू ने साफ कर दिया है कि एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार ही सीएम होंगे।

क्या नीतीश के बिना बनेगी NDA की सरकार? दोपहर 1 बजे तक आए रुझानों को अगर बिना नीतीश कुमार के एनडीए को देखें तो बीजेपी को 90, चिराग पासवान की पार्टी को 21, जीतन राम मांझी को 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की पार्टी को 4 सीट मिल रहे हैं।