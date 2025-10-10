बिहार चुनाव 2025: नीतीश कुमार को चुनाव से पहले बड़ा झटका, जेडीयू के पूर्व सांसद ने थामा आरजेडी का दामन

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। पूर्णिया के पूर्व सांसद और जेडीयू के वरिष्ठ नेता संतोष कुशवाहा आज, 10 अक्टूबर 2025 को दोपहर 2 बजे जेडीयू से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) में शामिल हो गए हैं।

संतोष कुशवाहा के आरजेडी में जाने की कई वजहें बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी में उनकी अनदेखी और टिकट बंटवारे में उपेक्षा ने उन्हें यह फैसला लेने पर मजबूर किया। वे धमदाहा विधानसभा सीट से जेडीयू की मंत्री लेशी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं।