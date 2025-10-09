बिहार चुनाव 2025: क्या तेजस्वी यादव दो सीटों से लड़ेंगे चुनाव?

राज्य ब्यूरो, पटना। महागठबंधन समन्वय समिति के अध्यक्ष एवं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव दो सीटों से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। उन्हें मधुबनी जिला के फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। यह वही विधानसभा क्षेत्र है, जहां 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर चुनाव लड़े थे।तब जनता पार्टी के टिकट पर जीते देवेंद्र प्रसाद यादव ने उनके लिए सीट छोड़ी थी। बाद में देवेंद्र विधान परिषद के सदस्य बने। झंझारपुर से कई बार लोकसभा के सदस्य भी रहे।

इसे समाजवादी विचारधारा के नेताओं के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है। अब तक के 17 विधानसभा चुनावों में सिर्फ चार बार कांग्रेस की जीत हुई है। 10 चुनाव यादव उम्मीदवारों के नाम रहा। इसके अतिरिक्त कर्पूरी ठाकुर एक उप चुनाव जीते थे। हालांकि, अबतक तेजस्वी यादव ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं दी है।





फुलपरास ही क्यों? फुलपरास के बारे में बताया जा रहा है कि अगर यहां से तेजस्वी चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर कोसी और सीमांचल की विधानसभा सीटों पर पड़ेगा। महागठबंधन के कार्यकर्ता उत्साहित होंगे। इस साल जनवरी में राजद ने फुलपरास में ही कर्पूरी ठाकुर की जन्म तिथि पर बड़े समारोह का आयोजन किया गया था। उसमें तेजस्वी भी शामिल हुए थे। उसी समारोह में तेजस्वी से चुनाव लड़ने का आग्रह किया गया था।

हालांकि उन्होंने न उस समय और न बाद में अब तक अपनी सहमति दी है।उन्होंने इंकार भी नहीं किया है। उनसे पहले लालू प्रसाद भी एक से अधिक विधानसभा और लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का ठहराव भी फुलपरास में हुआ था। 2020 के विधानसभा में यह सीट कांग्रेस के हिस्से में थी। कांग्रेस उम्मीदवार कृपानाथ पाठक दूसरे नम्बर पर थे। वैसे, एक राय यह भी आ रही है कि तेजस्वी अगर राघोपुर की अपनी परम्परागत सीट के अलावा फुलपरास से भी चुनाव लड़ते हैं तो इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।