Bihar Chunav 2025: हमारी सरकार बनते ही खत्म होंगे बेरोजगारी और पलायन, कांग्रेस नेताओं ने किया दावा
कांग्रेस नेताओं ने बिहार चुनाव 2025 को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिहार से बेरोजगारी और पलायन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने रोजगार के अवसर पैदा करने और बिहार के विकास का वादा किया है। उनका लक्ष्य है कि युवाओं को राज्य में ही रोजगार मिले, जिससे पलायन की समस्या दूर हो।
राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डाॅ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने दावा किया है कि राज्य में महागठबंधन की सरकार बनते ही चुनावी घोषणाओं को लागू करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
अस्पताल, नौकरी, बिजली बिल मुफ्त, सामाजिक सुरक्षा, पुरानी पेंशन स्कीम गारंटी को सरकार बनते हम लागू करेंगे। लचर कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे और नौकरियां, फैक्ट्री, शिक्षा को बिहार में बेहतर बनाएंगे।
वे सोमवार को होटल मौर्य में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बोल रहे थे। पार्टी सांसद सैयद नासिर हुसैन, मदन मोहन झा अनुपम कुमार, कौकब कादरी जैसे नेताओं ने भी संबोधित किया।
डाॅ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि आरक्षण की तय सीमा को बढ़ाकर उसे विधानसभा के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। ताकि उनकी हिस्सेदारी बढ़े। दलितों की हकमारी बंद करने के लिए भी सरकारी स्तर पर कानून बनाकर उनके हक में फैसले हमारी सरकार लेगी।
नकारात्मक बातें करता रहा सत्ताधारी गठबंधन
सैय्यद नासिर हुसैन ने कहा कि चुनाव प्रचार 20 वर्षों से शासन करने वाला गठबंधन लगातार नकारात्मक बातों का इस्तेमाल अपने प्रचार में करता रहा जबकि महागठबंधन लगातार सकारात्मक मुद्दों पर स्थिर रहा।
हम विकास की बातें करते रहे और 20 सालों की नीतीश भाजपा सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखने से बचती दिखी। उसने बार बार विपक्ष को निशाने पर लेकर जनता के बीच भाषाई मर्यादा को तार तार कर दिया।
डा. मदन मोहन झा ने कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन चुनावी घोषणापत्र मजबूती से लागू करेंगे। भाजपा एनडीए का घोषणा पत्र पूर्व की भांति राजनीतिक जुमला है।
कौकब कादरी ने कहा सत्तारूढ़ दल के छोटे नेताओं से लेकर वरिष्ठ और वरिष्ठतम नेताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव में शाब्दिक मर्यादा को तार तार किया।
कुमार अनुपम ने कहा कि सरकार को अपनी रिपोर्ट जारी करना चाहिए कि आखिर उसने बिहार के विकास के लिए कितनी योजनाएं और नीतियां धरातल पर उतारी हैं। प्रेस कांफ्रेंस में अभय दुबे, संजीव सिंह, जितेंद्र गुप्ता व अन्य नेता उपस्थित रहे।
