राज्य ब्यूरो, पटना। एनडीए का घोषणा पत्र जारी होने के साथ ही कांग्रेस एनडीए सरकार पर हमलावर हो गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक अशोक गहलोत और राज्यसभा सदस्य डा. अखिलेश प्रसाद सिंह ने शुक्रवार को पटना में प्रेस कांफ्रेंस कर एनडीए के चुनावी घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया।

गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार महज 26 सेकेंड में प्रेस कांफ्रेंस खत्म कर दी गई। इससे बड़ा मजाक लोकतंत्र में कुछ और नहीं हो सकता है। मीडिया तक हैरान थी कि ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन की सबसे छोटी प्रेस कांफ्रेंस थी। गहलोत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं पर मीडिया से भागने के आरोप लगाए और कहा कि जिसका प्रधानमंत्री मीडिया का सामाना करने से बचता है उसके नेता कैसे मीडिया के सामने टिक पाएंगे।

गहलोत ने कहा क‍ि आज भी मीड‍िया सवाल पूछे इसके पहले नेता उठकर चले गए। मीडिया से डरना लोकतंत्र से डरने जैसा है। अगर आपने वादा किया था कि बिहार को 1 लाख 25 हजार करोड़ का पैकेज देंगे, तो अब उसका हिसाब दीजिए। गहलोत ने पीएम मोदी पर तंज करते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि हम गन्ने से शक्कर बनाएंगे। वही शक्कर डालकर चाय पीयूंगा। लेकिन आज तक बिहार के किसानों को मिठास नहीं मिली, सिर्फ कड़वाहट ही मिली।