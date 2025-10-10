Bihar Election: सीट शेयरिंग पर चिराग पासवान की दूर हो गई नाराजगी, बोले-'PM मोदी हैं तो सम्मान की चिंता नहीं' 

एजेंसी, नई दिल्ली/पटना। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब सभी पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर सुगबुगाहट तेज है। बिहार में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान से फिर से मुलाकात हुई।

