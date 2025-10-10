Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Election: सीट शेयरिंग पर चिराग पासवान की दूर हो गई नाराजगी, बोले-'PM मोदी हैं तो सम्मान की चिंता नहीं' 

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 12:49 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते ही एनडीए में सीट बँटवारे को लेकर चर्चा तेज़ हो गई है। चिराग पासवान ने नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद कहा कि बातचीत सकारात्मक दिशा में चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के होते हुए उन्हें सम्मान की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और जल्द ही सीट बँटवारे पर अंतिम फैसला हो जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    चिराग पासवान ने संवाददाताओं से की बात। (फाइल फोटो)

    एजेंसी, नई दिल्ली/पटना। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब सभी पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर सुगबुगाहट तेज है।

    बिहार में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान से फिर से मुलाकात हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि बातचीत सकारात्मक माहौल में चल रही है और हर एक बिंदु पर चर्चा की जा रही है।

    हम सभी छोटे मुद्दों, सीटों, उम्मीदवारों और प्रचार पर चर्चा करना चाहते हैं। मीडिया के सवालों पर उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने पर उन्हें अपने सम्मान की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इसलिए उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है।

    चिराग पासवान ने संवाददाताओं को बताया कि सीट बंटवारे का अंतिम फैसला जल्दी ही होने वाला है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में सबकुछ ठीक चल रहा है।

    समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ।

    यह भी पढ़ें- बिहार विधानसभा चुनाव 2025: जदयू की एक दर्जन से अधिक सीटों पर नए उम्मीदवारों की उपस्थिति तय, पुराने नेता हो रहे हैं परेशान