Bihar Election: सीट शेयरिंग पर चिराग पासवान की दूर हो गई नाराजगी, बोले-'PM मोदी हैं तो सम्मान की चिंता नहीं'
बिहार विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते ही एनडीए में सीट बँटवारे को लेकर चर्चा तेज़ हो गई है। चिराग पासवान ने नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद कहा कि बातचीत सकारात्मक दिशा में चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के होते हुए उन्हें सम्मान की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और जल्द ही सीट बँटवारे पर अंतिम फैसला हो जाएगा।
एजेंसी, नई दिल्ली/पटना। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब सभी पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर सुगबुगाहट तेज है।
बिहार में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान से फिर से मुलाकात हुई।
मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि बातचीत सकारात्मक माहौल में चल रही है और हर एक बिंदु पर चर्चा की जा रही है।
हम सभी छोटे मुद्दों, सीटों, उम्मीदवारों और प्रचार पर चर्चा करना चाहते हैं। मीडिया के सवालों पर उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने पर उन्हें अपने सम्मान की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इसलिए उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है।
चिराग पासवान ने संवाददाताओं को बताया कि सीट बंटवारे का अंतिम फैसला जल्दी ही होने वाला है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में सबकुछ ठीक चल रहा है।
