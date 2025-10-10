Language
    बिहार विधानसभा चुनाव 2025: जदयू की एक दर्जन से अधिक सीटों पर नए उम्मीदवारों की उपस्थिति तय, पुराने नेता हो रहे हैं परेशान

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 12:45 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले, जदयू ने एक दर्जन से अधिक सीटों पर नए उम्मीदवारों को उतारने का फैसला किया है। नवादा, पूर्णिया, खगड़िया और जहानाबाद जैसे जिलों में जदयू नए चेहरों को मौका देगी, क्योंकि कई पुराने नेता अब दूसरे दलों में शामिल हो गए हैं। कुछ सीटों पर प्रत्याशी बदले जाएंगे।

    भुवनेश्वर वात्स्यायन, पटना। सिंबल बंटने के पहले ही जदयू के खाते की एक दर्जन से अधिक सीटों पर नए उम्मीदवारों की स्थिति तय मानी जा रही। टिकट कटने से पहले ही 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू के प्रत्याशी रहे लोगों ने दूसरे दल का हाथ पकड़ लिया है। इसी वजह से अब संबंधित सीटों पर जदयू के नए उम्मीदवार इस चुनाव में नजर आएंगे।

    नवादा की दो सीटों पर जदयू के नए उम्मीदवार दिखेंगे

    नवादा जिले में दो सीटों पर जदयू के नए उम्मीदवार दिखेंगे। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में नवादा सीट से कौशल यादव ने जदयू की टिकट पर चुनाव लड़ा था। इसी तरह गाेविंदपुर सीट से पूर्णिमा यादव जदयू की प्रत्याशी थीं। जदयू के ये दोनों प्रत्याशी अब राजद में आ गए हैं। इसलिए इन दोनों सीटों पर जदयू नए प्रत्याशी को मैदान में उतारेगा।

     

    पूर्णिया और खगड़िया में भी दो नए प्रत्याशी

    पूर्णिया व खगड़िया जिले में भी जदयू की दाे सीटों पर नए प्रत्याशी नजर आएंगे। पूर्णिया की रूपौली विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार बीमा भारती ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। अब वह जदयू में नहीं हैं। इस वजह से जदयू वहां से नए प्रत्याशी को मैदान में उतारेगा। खगड़िया के परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से 2020 का चुनाव जदयू प्रत्याशी के रूप में डा. संजीव ने चुनाव लड़ा था। डा. संजीव अब राजद में चले गए हैं। इस वजह से परबत्ता सीट पर जदयू अब नए प्रत्याशी को मैदान में उतारेगा।

     

    जहानाबाद जिले की दो सीटों पर नए उम्मीदवार

    जहानाबाद जिले के दो विधानसभा क्षेत्रों में भी जदयू के दो नए प्रत्याशी चुनाव मैदान में दिखेंगे। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार चुनाव जीते कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं घोसी विधानसभा क्षेत्र से 2020 के चुनाव में जदयू की टिकट पर राहुल कुमार ने चुनाव लड़ा। ऐसी चर्चा है कि घाेसी सीट पर भी इस बार जदयू का नया प्रत्याशी चुनाव में दिखेगा।

     

    सुरसंड व शिवहर से इस बार जदयू के नए प्रत्याशी

    सुरसंड से पिछली बार जदयू की टिकट पर दिलीप राय ने चुनाव जीता था। चर्चा यह है कि इस बार जदयू वहां से प्रत्याशी बदलेगी। यही स्थिति शिवहर विधानसभा क्षेत्र की है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में शिवहर से शर्फुद्दीन ने चुनाव लड़ा था। उन्हें राजद के चेतन आनंद ने पराजित किया था। अब चेतन आनंद जदयू में हैं। इसलिए शिवहर सीट पर जदयू की टिकट पर इस बार चेतन आनंद मैदान में होंगे।

     

    मोकामा, मटिहानी व लौकहा में भी जदयू के नए

    मोकामा विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार जदयू प्रत्याशी के रूप में राजीव लोचन नारायण सिंह ने चुनाव लड़ा था। इस बार अनंत सिंह वहां से जदयू प्रत्याशी हैं। बेगूसराय के मटिहानी से नरेंद्र कुमार सिंह 2020 में जदयू प्रत्याशी थे। इस बार जदयू प्रत्याशी के रूप में राजकुमार वहां से दिखेंगे। मधुबनी लौकहा से 2020 के चुनाव में लक्ष्मेश्वर राय जदयू के प्रत्याशी थे। अब वह जदयू में नहीं हैं। इसलिए लौकहा से भी जदयू के नए प्रत्याशी दिखेंगे।