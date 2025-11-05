Bihar Election 2025 : पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को झटका, विधायक ललन पासवान राजद में शामिल

राज्य ब्यूरो, पटना। चुनावी आपाधापी और पहले चरण के मतदान के ठीक पहले भाजपा को जोरदार झटका लगा है। बुधवार को भाजपा के पीरपैंती के वर्तमान विधायक ललन पासवान ने भाजपा छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर ली। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से ललन पासवान ने आशीर्वाद भी लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने ललन पासवान को राजद की सदस्यता रसीद के साथ प्रतीक चिह्न गमछा देकर इनका पार्टी में स्वागत किया। ललन पासवान के पार्टी में शामिल होने से राजद और सामाजिक न्याय की धारा को मजबूती मिलेगी। तेजस्वी प्रसाद यादव ने आगे कहा कि भाजपा दलित समाज को उपेक्षा के निगाह से देखती है और दलितों, शोषितों, वंचितों के प्रति भाजपा की क्या सोच है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है।