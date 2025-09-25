Language
    Bihar BJP Candidates: भाजपा के भावी प्रत्याशियों के नाम पर रायशुमारी का काम खत्म, अब दिल्ली जाएगी लिस्ट

    By Raman Shukla Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 09:04 PM (IST)

    भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भावी प्रत्याशियों के नामों पर रायशुमारी की। जिला कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ गहन विचार-विमर्श किया गया जिसमें 26 संगठनात्मक जिलों के कोर कमेटी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में सामाजिक समीकरण क्षेत्रीय संतुलन और संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा हुई। पार्टी नेतृत्व ने विभिन्न जिलों के प्रत्याशियों के नाम पर रायशुमारी की।

    भाजपा के भावी प्रत्याशियों के नाम पर रायशुमारी का काम पूर्ण

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) को लेकर जिला कोर ग्रुप के साथ गहन विचार-विमर्श की उपरांत भाजपा के भावी प्रत्याशियों के नाम पर रायशुमारी काम गुरुवार को पूर्ण हो गया। बिहार भाजपा कोर ग्रुप के सदस्यों की दो टीम ने सभी 52 संगठनात्मक जिलों के प्रत्याशियों के दावेदारी विचार-विमर्श किया।

    उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पांच, देशरत्न मार्ग पर बुलाई गई बैठक में प्रदेश के 26 संगठनात्मक जिला कोर कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया। जिला कोर ग्रुप के सदस्यों को टिकट के दावेदारों के विरुद्ध पार्टी एवं संगठन हित में बेबाकी से बोले का मौका भी दिया गया।

    इस दौरान कई विधायकों के विरुद्ध भाजपा के जिला प्रभारी, क्षेत्रीय प्रभारी, जिलाध्यक्ष, महामंत्री, पूर्व जिला अध्यक्ष एवं अन्य वरिष्ठों ने खुलकर अपनी राय से प्रदेश कोर टीम को अवगत कराया। मैराथन बैठक में प्रदेश कोर ग्रुप ने हर जिले के कोर कमेटी की नब्ज टटोलने का प्रयास किया।

    बैठक में हर जिले की स्थिति, पिछली बार जीती गई और हारी हुई सीटों का विश्लेषण किया गया। इसके अतिरिक्त सभी प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुआ।

    जिला कोर ग्रुप के साथ भावी प्रत्याशियों के दावेदारी को लेकर सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन, विभिन्न सर्वे रिपोर्ट, सामाजिक सरोकार, संगठनात्मक गतिविधियों में सहभागिता आदि बिंदुओं पर भी चर्चा हुई।

    भाजपा के 26 संगठनात्मक जिलों के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा

    जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, नवादा, कैमूर, रोहतास, बक्सर, आरा, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, नालंदा, बाढ़, मुजफ्फरपुर पूर्वी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान पूर्वी, सिवान पश्चिमी, छपरा पूर्वी, छपरा पश्चिमी, पटना ग्रामीण, पटना महानगर, शेखपुरा, गया पूर्वी एवं गया पश्चिमी जिलों से संबंधित प्रत्याशियों के नाम पार्टी नेतृत्व ने रायशुमारी की।

    फीडबैक लेने वाले दो समूह के दिग्गज

    समूह क

    भाजपा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय, उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह, प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा एवं कोर ग्रुप के अन्य सदस्य सम्मिलित थे।

    समूह ख

    केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय, संजय जायसवाल, प्रदेश महामंत्री राकेश कुमार, क्षेत्रीय प्रभारी संतोष रंजन राय के अतिरिक्त अन्य नेताओं की टीम ने एक-एक जिले के कोर ग्रुप के साथ रायशुमारी की।

