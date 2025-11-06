Language
    Bihar election 2025 voting फ्रांस सहित सात देशों के 14 प्रतिनिधि देखने पहुंचे बिहार में पहले चरण का मतदान

    By RAMAN SHUKLAEdited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 09:43 AM (IST)

     Nalanda election 2025 voting बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को देखने के लिए फ्रांस समेत सात देशों के 14 प्रतिनिधि नालंदा पहुंचे। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने उन्हें मतदान की तैयारियों और ईवीएम के बारे में जानकारी दी। प्रतिनिधि ईवीएम डिस्पैच केंद्रों का निरीक्षण करेंगे और मतदान प्रक्रिया का अवलोकन करेंगे।

    मतदान संपन्न कराने की तैयारियों से रूबरू हुए

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar vidhan chunav election बिहार विधानसभा के पहले चरण का मतदान देखने के लिए सात देशों को 14 प्रतिनिधि बिहार  के नालंदा जिले में पहुंच गए हैं। पहले चरण का मतदान देखने वाले देशों में फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एवं कोलंबिया सहित सात देशों के 14 प्रतिभागी सम्मिलित हैं।

    भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआइ) के अधिकारियों के साथ गुरुवार को पटना पहुंचे विदेशी प्रतिनिधियों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय की ओर से मतदान संपन्न कराने की तैयारियों से रूबरू हुए।

    विदेशी प्रतिनिधियों को सीईओ कार्यालय के अधिकारियों ने संपूर्ण तैयारियों से अगवत कराया। अब विभिन्न जिलों में जाकर मतदान देखेंगे।

    इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का लाइव प्रदर्शन दिखाया गया। इसके बाद ईसीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया, चुनाव संचालन और भारत की चुनावी व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

    आईईवीपी के तहत प्रतिभागी पांच-छह नवंबर तक बिहार का दो दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान वे ईवीएम डिस्पैच केंद्रों का निरीक्षण करेंगे और छह नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में वास्तविक मतदान प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अवलोकन करेंगे।