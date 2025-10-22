Language
    Bihar Election: उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को सिंबल की चिंता, चुनाव आयोग को पत्र लिखकर की ये मांग

    By Sunil Raj Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:38 AM (IST)

    उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनता दल, बिहार चुनाव में अपने चुनाव चिन्ह को लेकर चिंतित है। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की है, क्योंकि अन्य पार्टियां भी मिलते-जुलते चिन्हों का उपयोग कर रही हैं, जिससे मतदाताओं में भ्रम हो सकता है। पार्टी ने आयोग से सही जानकारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

    राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा

    राज्य ब्यूरो, पटना। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वह निर्दलीय उम्मीदवारों को गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं करे। पार्टी ने इस संबंध में राज्य के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी को पत्र भी भेजा है।

    पार्टी के प्रवक्ता नितिन भारती ने आयोग को भेजे पत्र में कहा है कि भले ही रालोमो बिहार में छह सीटों पर ही चुनाव लड़ रही। लेकिन, वह चूंकि एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, इस लिहाज से वह कुल 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है।

    पार्टी को अंदेशा है कि जिन क्षेत्रों में रालोमो चुनाव नहीं लड़ रहा, वहां निर्दलीय उम्मीदवारों को गैस सिलेंडर (जो रालोमो का चुनाव चिन्ह है) जारी हो सकता है। जिससे एनडीए को नुकसान हो सकता है।

    एनडीए के प्रत्याशियों की प्रचार सामग्री पर सभी दलों का चुनाव चिन्ह लगता है। इससे मतदाताओं में भ्रम हो सकता है और गठबंधन को नुकसान होगा। लिहाजा, आयोग गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह किसी निर्दलीय उम्मीदवार को आवंटित नहीं करे।

    विकासशील इंसान पार्टी ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की

    विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी) ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी, ब्रज किशोर सिंह व नुरुल होदा सहित कुल 20 नेताओं के नाम है।

    वीआइपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति के अनुसार स्टार प्रचारकों की सूची में जो 20 नेता शामिल किए गए हैं, वे पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में क्षेत्र में जाकर प्रचार करेंगे। आवश्यकता के आधार पर महागठबंधन उम्मीदवारों के पक्ष में भी प्रचार करेंगे।

    तेजस्वी यादव का हर घर नौकरी सिर्फ चुनावी बुलबुला : मंत्री अशोक चौधरी

    सूबे की एनडीए सरकार ने न्याय के साथ विकास किया है और हर घर को एक नौकरी देने का राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का वादा एकमात्र चुनावी जुमलेबाजी है। उक्त बातें सूबे के मंत्री अशोक चौधरी ने मंगलवार को मसौढ़ी विधानसभा से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी अरुण मांझी के जनसंपर्क अभियान के दौरान कही।

    वे कररिया, दूधीचक, गोढना, कंसारा, उसमानचक, दहीभता में जदयू प्रत्याशी के पक्ष में ग्रामीणों से मिल मतदान करने की अपील कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता स्थिर और व्यवस्थित सरकार चाहती है।

    सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में रही सरकार ने सूबे में शांति व्यवस्था के साथ विकास कर लोगों का दिल जीता है और लोग इससे काफी प्रभावित हैं। वे विपक्ष के झांसे में नहीं आने वाले हैं।