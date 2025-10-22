Bihar Election: उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को सिंबल की चिंता, चुनाव आयोग को पत्र लिखकर की ये मांग

राज्य ब्यूरो, पटना। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वह निर्दलीय उम्मीदवारों को गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं करे। पार्टी ने इस संबंध में राज्य के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी को पत्र भी भेजा है।

पार्टी के प्रवक्ता नितिन भारती ने आयोग को भेजे पत्र में कहा है कि भले ही रालोमो बिहार में छह सीटों पर ही चुनाव लड़ रही। लेकिन, वह चूंकि एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, इस लिहाज से वह कुल 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है।

पार्टी को अंदेशा है कि जिन क्षेत्रों में रालोमो चुनाव नहीं लड़ रहा, वहां निर्दलीय उम्मीदवारों को गैस सिलेंडर (जो रालोमो का चुनाव चिन्ह है) जारी हो सकता है। जिससे एनडीए को नुकसान हो सकता है। एनडीए के प्रत्याशियों की प्रचार सामग्री पर सभी दलों का चुनाव चिन्ह लगता है। इससे मतदाताओं में भ्रम हो सकता है और गठबंधन को नुकसान होगा। लिहाजा, आयोग गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह किसी निर्दलीय उम्मीदवार को आवंटित नहीं करे। विकासशील इंसान पार्टी ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी) ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी, ब्रज किशोर सिंह व नुरुल होदा सहित कुल 20 नेताओं के नाम है।

वीआइपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति के अनुसार स्टार प्रचारकों की सूची में जो 20 नेता शामिल किए गए हैं, वे पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में क्षेत्र में जाकर प्रचार करेंगे। आवश्यकता के आधार पर महागठबंधन उम्मीदवारों के पक्ष में भी प्रचार करेंगे।

तेजस्वी यादव का हर घर नौकरी सिर्फ चुनावी बुलबुला : मंत्री अशोक चौधरी सूबे की एनडीए सरकार ने न्याय के साथ विकास किया है और हर घर को एक नौकरी देने का राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का वादा एकमात्र चुनावी जुमलेबाजी है। उक्त बातें सूबे के मंत्री अशोक चौधरी ने मंगलवार को मसौढ़ी विधानसभा से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी अरुण मांझी के जनसंपर्क अभियान के दौरान कही।