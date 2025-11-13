Bihar Result 2025: रिजल्ट डे से पहले बिहार में सियासी रोमांच चरम पर; सुरक्षा कड़ी, स्ट्रॉन्ग रूम में सन्नाटा, दफ्तरों में बेचैनी
Bihar Election Analysis बिहार में कल मतगणना है और राजनीतिक दलों में उत्साह और बेचैनी दोनों हैं। पहली बार 67% मतदान हुआ है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी अधिक रही। तेजस्वी यादव ने मतगणना में देरी का आरोप लगाया है, जबकि चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी और शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की उम्मीद है। देखना यह है कि बिहार की सत्ता किसके हाथ में आती है।
राधा कृष्णा, पटना।Vote Counting Bihar बिहार की राजनीति में अब बस एक रात की दूरी है। शुक्रवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, और कुछ ही घंटों में यह तय हो जाएगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी।
38 जिलों में बने काउंटिंग सेंटरों पर सुरक्षा का पहरा तीन-स्तरीय है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में बेचैनी उतनी ही बढ़ी हुई है।
पहली बार बिहार में 67 प्रतिशत वोटिंग
पहली बार बिहार में 67% वोटिंग हुई है, और इसमें महिलाओं ने पुरुषों से 9% ज़्यादा मतदान कर इतिहास रच दिया। विश्लेषक मान रहे हैं कि अगर एग्ज़िट पोल्स सही निकले, और एनडीए वाकई दोबारा सत्ता में लौटता है, तो इसकी सबसे बड़ी ताकत यही महिला वोट बैंक होगा।
परिस्थिति शांत, राजनीतिक बयानबाजी चरम पर
परिस्थिति शांत दिख रही है, पर राजनीतिक बयानबाज़ी अपने चरम पर है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने वोटिंग के अगले दिन ही चिंगारी डाल दी। उनका कहना है "काउंटिंग को स्लो कराएं या फ्लैग मार्च कराएं, हमारे लोग वोट चोरी रोकेंगे। चाहे जो कुर्बानी देनी पड़ी, बेईमानी नहीं होने दी जाएगी।"
तेजस्वी का आरोप-काउंटिंग स्लो कराने का
बुधवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने आरोप लगाया कि “काउंटिंग स्लो कराने की साजिश है, पिछली बार भी खेल हुआ था, इस बार जनता चुप नहीं बैठेगी।”
इलेक्शन कमीशन ने इस बार सुरक्षा और पारदर्शिता के पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। हर जिले में स्ट्रॉन्ग रूम तैयार है, जिसकी चौबीसों घंटे CCTV मॉनिटरिंग हो रही है।
उम्मीदवारों के एजेंट्स को लाइव फीड दिखाई जा रही है ताकि कोई गड़बड़ी या संदिग्ध गतिविधि छिपी न रह जाए।
काउंटिंग सेंटरों पर थ्री-टियर सिक्योरिटी सिस्टम लागू
सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो काउंटिंग सेंटरों पर थ्री-टियर सिक्योरिटी सिस्टम लागू है, पहली परत CAPF, CISF और CRPF की; दूसरी परत बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की; और तीसरी परत जिला पुलिस की।
इसके अलावा मजिस्ट्रेट, ASP और DSP स्तर के अफसर चौबीसों घंटे निगरानी में हैं। काउंटिंग की प्रक्रिया भी पूरी तरह पारदर्शी रहेगी।
सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होगी और आधे घंटे बाद EVM खुलेंगे। हर विधानसभा सीट पर 14 टेबल होंगी, जिन पर एक राउंड में 14 EVM की गिनती होगी। पहले रुझान सुबह 9 बजे तक आने लगेंगे।
सूत्रों के मुताबिक, मोकामा सीट का नतीजा सबसे पहले आने की संभावना है, जबकि दीघा विधानसभा का रिजल्ट सबसे आखिर में घोषित होगा।
एरिया पूरी तरह सील
राजधानी पटना में AN कॉलेज में मतगणना होगी, जहां एरिया को पूरी तरह सील कर दिया गया है और सुबह से ही ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा।
कुल मिलाकर, बिहार की सियासत अब स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी और जनता की नज़रों के बीच बंद है।
अब जो बक्सा खुलेगा, वही तय करेगा, जनादेश किसके नाम, और सत्ता किसके हाथ।
