Bihar Assembly Election Results: त्योहार जैसा माहौल; दुकानों में बन रहे लड्डू, सवाल एक-भाई, कौन जीत रहल बा?
Bihar Assembly Election Results 2025 बिहार में चुनावी नतीजों का माहौल त्योहार जैसा है। हर तरफ उत्साह है, लोग जानना चाहते हैं कि कौन जीतेगा। मिठाई की दुकानों पर "विजयी लड्डू" की मांग बढ़ गई है। उम्मीदवार और उनके समर्थक जीत की तैयारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी चुनावी मीम्स छाए हुए हैं। कुल मिलाकर, बिहार में लोकतंत्र का त्योहार चरम पर है।
राधा कृष्ण, पटना। बिहार में अभी माहौल कुछ ऐसा है मानो Election Result नहीं, कोई बड़ा त्योहार आने वाला हो। गलियों में भीड़, सड़कों पर रंग-बिरंगे फूल, और हर नुक्कड़ पर बस एक ही टॉपिक — “भाई, कौन जीत रहल बा?” मिठाई की दुकानों पर रौनक ऐसी कि लगता है दिवाली पहले ही आ गई हो।
विजयी लड्डू की मांग बढ़ी
पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर सब जगह Sweet Shops पर “विजयी लड्डू” की मांग बढ़ गई है। दुकानदार बोले “हमरा लग रहल बा कि ये बार Election हमनी के लिए भी त्योहार हो गइल। लोग बोल रहल बा, रिजल्ट के बाद सबके घर से पहिले लड्डू इहे से जाए।” कई दुकानों में पहले से ही Special Packing तैयार है, जिस पर लिखा है “Jeet Ka Laddoo”!
प्रत्याशियों के घरों में हलचल
प्रत्याशियों के घरों में भी हलचल जोरों पर है। कहीं पूजा चल रहल बा, कहीं टीवी के सामने सबकी नजरें टिकी हैं। कुछ लोग कॉन्फिडेंट हैं — बोले “हमरा सीट पक्का बा” — तो कुछ के चेहरे पर साफ दिख रहा टेंशन। Supporters ने भी तैयारी कर रखी है — DJ, Band, Flower Garland सब रेडी है, बस जीत की मुहर बाकी है।
अभी तक ऑर्डर नहीं, पर हाथ चलाना होगा जल्दी-जल्दी
पटना के प्रसिद्ध मिठाई दुकानदार मुरारी लाल बताते हैं कि इस बार उन्होंने दस क्विंटल लड्डू तैयार करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा, “अभी तक कोई औपचारिक ऑर्डर नहीं मिला है, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी पटना के सभी विधानसभा से लोग आएंगे, इसकी उम्मीद है।” मुरारी लाल याद करते हुए बोले, “पिछले चुनाव में भी राजनीतिक टोलियां यहीं से लड्डू खरीदकर अपने-अपने इलाके में विजय वितरण करने गई थीं।”
फूलों की बिक्री फिर बढ़ गई
फूलों के बाजार में भी इसी तरह की हलचल है। दीपावली के बाद दाम सामान्य होने के साथ ही अब फूलों की बिक्री फिर बढ़ गई है। स्थानीय बाजारों में खासकर गेंदा का फूल धड़ल्ले से बिक रहा है। फूल विक्रेता प्रभु चौधरी बताते हैं, “दीपावली में रेट 40 से 60 रुपये प्रति माला तक चला गया था, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है। अब तो पटना के साथ-साथ कोलकाता और बेंगलुरु से भी फूल मंगवाए जा रहे हैं।”
फूल विक्रेता भी पीछे नहीं हैं। शादी-ब्याह के सीजन के बीच अब “चुनावी फूल” की मांग बढ़ गई है। एक फूल विक्रेता ने मुस्कराते हुए कहा, “किसी को गुलाब चाहिए विजय जुलूस के लिए, तो किसी को मोगरा पूजा के लिए। सब अपने-अपने तरीके से तैयारी में हैं।”
अबकी बार किसकी सरकार वाले मीम्स की भरमार
सोशल मीडिया पर भी लड्डू, पटाखे और “अबकी बार किसकी सरकार” वाले मीम्स की भरमार है। युवाओं से लेकर बुज़ुर्गों तक, हर कोई परिणाम आने से पहले अपने-अपने पसंदीदा प्रत्याशी की जीत का जश्न मनाने को तैयार है।
कुल मिलाकर, बिहार में चुनावी नतीजों से पहले ऐसा माहौल है मानो लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार अपने चरम पर हो जहां लड्डू बन रहे हैं, फूल बिक रहे हैं, और दिलों में हलचल मचा रही है "कौन बनेगा बिहार का विजेता" की जिज्ञासा।
