    Bihar Election Result 2025: पीके की पार्टी जन सुराज का क्या है हाल, यहां देखें हर सीट का रिजल्ट

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 12:21 PM (IST)

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में 243 सीटों के लिए मतदान हुआ। आज 2600 से ज्यादा उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला हो। प्रशांत किशोर की नई नवेली जन सुराज पार्टी (JSP) पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। जन सुराज ने 200 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारे।

    हालांकि, रुझानों में जन सुराज का बुरा हाल है। एक भी सीट पर जन सुराज पार्टी आगे नहीं है। चनपटिया से जन सुराज क मनीष कश्यप और करगहर से रितेश पांडेय जैसे दिग्गज हारते हुए दिख रहे हैं।रुझानों में जन सुराज का बुरा हाल है।

    एक भी सीट पर जन सुराज पार्टी आगे नहीं है। चनपटिया से जन सुराज क मनीष कश्यप और करगहर से रितेश पांडेय जैसे दिग्गज हारते हुए दिख रहे हैं।

    जन सुराज पार्टी के प्रत्याशियों का रिजल्ट यहां चेक करें-

     

    जन सुराज पार्टी के बिहार विधानसभा उम्मीदवारों की सूची
    क्रम सं. निर्वाचन क्षेत्र जन सुराज उम्मीदवार विजेता/पराजित
    1 वाल्मीकि नगर दृग नारायण प्रसाद  
    2 लौरिया सुनील कुमार  
    3 हरसिद्धि (अ.जा.) अवधेश राम  
    4 ढाका डॉ. लाल बाबू प्रसाद  
    5 सुरसंड उषा किरण  
    6 रुन्नीसैदपुर विजय कुमार साह  
    7 बेनीपट्टी मो. परवेज आलम  
    8 निर्मली राम प्रवेश कुमार यादव  
    9 सिक्टी राघिब बब्लू  
    10 कोचाधामन अबू अफ्फान फारूक  
    11 अमौर अफरोज आलम  
    12 बैसी मो. शाहनवाज आलम  
    13 प्राणपुर कुणाल निषाद उर्फ सोनू सिंह  
    14 आलमनगर सुबोध कुमार सुमन  
    15 सहरसा किशोर कुमार  
    16 सिमरी बख्तियारपुर सुरेंद्र यादव  
    17 महिषी शमीम अख्तर  
    18 दरभंगा ग्रामीण शोएब खान  
    19 दरभंगा डॉ. शशि शेखर सिन्हा  
    20 केओटी बिल्टू साहनी  
    21 मीनापुर तेज नारायण साहनी  
    22 मुजफ्फरपुर डॉ. अमित कुमार दास  
    23 गोपालगंज डॉ. शशि शेखर सिन्हा  
    24 भोरे (अ.जा.) प्रीति किन्नर  
    25 रघुनाथपुर राहुल कीर्ति सिंह  
    26 दरौंधा सत्येंद्र कुमार यादव  
    27 मांझी यदु वंश गिरी  
    28 बनियापुर श्रवण कुमार महतो  
    29 छपरा जय प्रकाश सिंह  
    30 पारसा मुसाहेब महतो  
    31 सोनपुर चंदन लाल मेहता  
    32 कल्याणपुर (अ.जा.) राम बालक पासवान  
    33 मोरवा जागृति ठाकुर  
    34 मटिहानी डॉ. अरुण कुमार  
    35 बेगूसराय सुरेंद्र कुमार साहनी  
    36 खगड़िया जयंती पटेल  
    37 बेलदौर गजेंद्र कुमार सिंह  
    38 परबत्ता विनय कुमार वरुण  
    39 पिरपैंती (अ.जा.) घनश्याम दास  
    40 बेलहर ब्रज किशोर पंडित  
    41 अस्थावां लता सिंह  
    42 बिहारशरीफ दिनेश कुमार  
    43 नालंदा कुमारी पूनम सिन्हा  
    44 कुंभर के.सी. सिन्हा  
    45 आरा डॉ. विजय कुमार गुप्ता  
    46 चेनारी (अ.जा.) नेहा कुमारी (नटराज)  
    47 कारगहर ऋतेश रंजन (पांडे)  
    48 गोह सीता राम दुखारी  
    49 नबीनगर अर्चना चंद्रा  
    50 इमामगंज (अ.जा.) डॉ. अजीत कुमार  
    51 बोध गया (अ.जा.) लक्ष्मण मांझी  
    52 नौतन संतोष चौधरी  
    53 रक्सौल कपिल देव प्रसाद उर्फ भुवन पटेल  
    54 नरकटिया लाल बाबू यादव  
    55 केसरिया नाज अहमद खान उर्फ पप्पू खान  
    56 कल्याणपुर डॉ. मंटोश साहनी  
    57 चिरैया संजय सिंह  
    58 शिवहर निरंज सिंह  
    59 रिगा कृष्ण मोहन  
    60 बथनाहा (अ.जा.) डॉ. नवल किशोर चौधरी  
    61 बाजपट्टी आजम हुसैन अनवर  
    62 सीतामढ़ी जियाउद्दीन खान  
    63 हरलाखी रत्नेश्वर ठाकुर  
    64 राजनगर (अ.जा.) डॉ. सुरेंद्र कुमार दास  
    65 झंझारपुर केशव भंडारी  
    66 पिपरा इंद्रदेव साह  
    67 त्रिवेणीगंज (अ.जा.) प्रदीप राम  
    68 नरपतगंज जनार्दन यादव  
    69 ठाकुरगंज मो. एकरामुल हक  
    70 कस्बा इत्तेफाक आलम उर्फ मुन्ना  
    71 बनमनखी (अ.जा.) मनोज कुमार ऋषि  
    72 रूपौली अमोद कुमार  
    73 कटिहार डॉ. गाजी शारिक  
    74 कदवा मो. शहरयार  
    75 बलरामपुर आशाब आलम  
    76 मनिहारी (अ.ज.जा.) बबलू सोरेन  
    77 कोरहा (अ.जा.) निर्मल कुमार राज  
    78 सिंघेश्वर (अ.जा.) प्रमोद कुमार राम  
    79 मधेपुरा शशि कुमार यादव  
    80 सोनबरसा (अ.जा.) सत्येंद्र हजरा  
    81 कुशेश्वर अस्थान (अ.जा.) शत्रुध्न पासवान  
    82 गौरा बौरम डॉ. इफ्तकार आलम  
    83 बहादुरपुर आमिर हैदर  
    84 बरहरिया डॉ. शाहनवाज  
    85 गोरियाकोठी एजाज अहमद सिद्दीकी  
    86 तरैया सत्येंद्र कुमार साहनी  
    87 राजा पाकर (अ.जा.) मुकेश कुमार राम  
    88 महनार डॉ. राजेश चौरसिया  
    89 पटेपुर (अ.जा.) दशाई चौधरी  
    90 वारिसनगर सत्य नारायण उर्फ प्रदीप साहनी  
    91 उजियारपुर दुर्गा प्रसाद सिंह  
    92 रोसरा (अ.जा.) रोहित पासवान  
    93 हसनपुर इंदु गुप्ता  
    94 चेरिया बरियारपुर डॉ. मृत्युंजय  
    95 बखरी (अ.जा.) डॉ. संजय कुमार पासवान  
    96 अलौली (अ.जा.) अभिशंक कुमार  
    97 कहलगांव मंजर आलम  
    98 भागलपुर अभय कांत झा  
    99 तरापुर डॉ. संतोष सिंह  
    100 जमालपुर ललन जी यादव  
    101 सूर्यगढ़ा अमित सागर  
    102 इस्लामपुर तनुजा कुमारी  
    103 हरनौत कमलेश पासवान  
    104 बख्तियारपुर बाल्मीकि सिंह  
    105 फुलवारी (अ.जा.) प्रो. शशिकांत प्रसाद  
    106 मसौढ़ी (अ.जा.) राजेश्वर मांझी  
    107 संदेश राजीव रंजन सिंह  
    108 बक्सर तथागत हर्ष वर्धन  
    109 डुमरांव शिवांग विजय सिंह  
    110 राजपुर (अ.जा.) धनंजय पासवान  
    111 चैनपुर हेमंत चौबे  
    112 नोखा डीएसपी नसरुल्लाह खान  
    113 कुटुंबा (अ.जा.) श्याम बली राम उर्फ महाबली पासवान  
    114 बराचट्टी (अ.जा.) इं. हेमंत पासवान  
    115 टिकारी डॉ. शशि यादव  
    116 वजीरगंज संतोष कुमार  