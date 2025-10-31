Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Election: पीएम मोदी पर 'डांस' वाले बयान से भड़की BJP, राहुल गांधी के प्रचार पर रोक लगवाने पहुंची चुनाव आयोग

    By Raman Shukla Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:52 AM (IST)

    भाजपा ने राहुल गांधी के पीएम मोदी पर 'डांस' वाले बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए, भाजपा ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और बिहार चुनाव में उनके प्रचार पर रोक लगाने का आग्रह किया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने की थी टिप्पणी। (फाइल फोटो जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध की गई टिप्पणी पर भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है तथा राहुल गांधी पर तुरंत सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यही नहीं, बिहार में राहुल के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने के साथ बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने का आदेश देने का अनुरोध भी किया गया है।

    भाजपा के निर्वाचन आयोग समन्वय विभाग के संयोजक बिंध्याचल राय ने तीन पृष्ठों के शिकायती पत्र में यह स्पष्ट किया कि राहुल गांधी के बयान ने न केवल आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया है, बल्कि यह देश के प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद की गरिमा को ध्वस्त करने का कुत्सित प्रयास भी था।

    राय ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने 29 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर के सकरा की चुनावी भाषणों में कहा था कि चुनाव से पहले अगर मोदी से कहो तो वो वोट पाने के लिए नाचने लगेंगे।

    इस बयान पर भाजपा ने कहा कि यह बयान प्रधानमंत्री मोदी के संवैधानिक पद की न केवल अवमानना करता है, बल्कि यह पूरी तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी है।

    आचार संहिता में निर्देश दिया गया है कि किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी को दूसरे दलों के नेताओं पर सीधे-सीधे निजी आलोचना से बचना चाहिए।

    राहुल गांधी का यह बयान न केवल व्यक्तिगत निंदा की श्रेणी में आता है, बल्कि यह देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति की गरिमा को चुनौती देने वाला भी है।

    यह भी पढ़ें- Bihar News: मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान फायरिंग, जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या