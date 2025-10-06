Bihar Election 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा एलान, शाम 4 बजे का इंतजार
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Election 2025 Date announcement) को लेकर इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज शाम 4 बजे बिहार चुनाव की तारीखों का एलान किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार बिहार इलेक्शन डेट की अनाउंसमेंट करेंगे। राजनीतिक दलों ने भी चुनाव को लेकर कमर कस ली है।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Chunav 2025 Live Updates) का एलान आज शाम 4 बजे हो जाएगा। चुनाव आयोग के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्शन शेड्यूल की जानकारी साझा करेंगे। बता दें कि 243 सदस्यीय राज्य विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है।
दूसरी ओर, राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से अक्टूबर के अंत में मनाए जाने वाले छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने का आग्रह किया है, ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। पिछली बार 2020 का विधानसभा चुनाव तीन चरणों में हुआ था, जिसमें 56.93 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था।
Bihar Election Date 2025: 'हमें आचार संहिता का इंतजार नहीं', बिहार JDU चीफ का बयान
चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बिहार जदयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा, "हम लोग आचार संहिता का इंतजार नहीं कर रहे। NDA कार्यकर्ता सम्मेलन सभी विधानसभाओं में हुआ है। हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। सीटों के बंटवारे को लेकर बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। प्रेस को जल्द सूचित कर देंगे।"
Bihar Chunav Date 2025: 'आज नहीं तो कल...', चुनाव पर बोले तेजस्वी यादव
चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "आज नहीं तो कल चुनाव की घोषणा होनी ही है।" पटना मेट्रो के उद्घाटन पर उन्होंने कहा, "अब चुनाव होगा तो ये सब होता ही रहेगा।"
Bihar Election Date 2025: 'एक ही चरण में होना चाहिए चुनाव'- जदयू
जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा, "हमने चुनाव आयोग से एक ही चरण में विधानसभा चुनाव कराने का आग्रह किया है। राज्य में न तो कानून-व्यवस्था की कोई समस्या है और न ही नक्सली हिंसा का कोई खतरा है। अगर महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव हो सकते हैं, तो यहां क्यों नहीं?
उम्मीद है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएगा: सपा सांसद अवधेश प्रसाद
समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने सोमवार को उम्मीद जताई कि चुनाव आयोग आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएगा। चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा।
Bihar Election 2025 Dates: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 500 से ज्यादा CAPF कंपनियां तैनात
विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की 500 से ज्यादा कंपनियों को तैनात किया गया है। इनमें 5000 से ज्यादा जवान शामिल हैं। सूत्रों ने एएनआई को बताया कि इस तैनाती में CRPF की 121 कंपनियां और BSF की लगभग 400 कंपनियां शामिल हैं। साथ ही अन्य CAPF की टुकड़ियां भी शामिल हैं।
Bihar Chunav 2025: राजनीतिक दलों ने तेज किया प्रचार
बिहार चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक अभियान जोरों पर हैं, पार्टियां प्रतिद्वंद्वियों की आलोचना कर रही हैं और राज्य भर में अपने एजेंडे का प्रचार कर रही हैं। एनडीए के पास वर्तमान में 131 विधानसभा सीटें हैं, जबकि महागठबंधन के पास 111 हैं।
Bihar Election 2025: चुनाव आयोग ने लागू किए नए रिफॉर्म
बिहार इलेक्शन के लिए चुनाव आयोग ने कई नए रिफॉर्म लागू किए हैं। इसमें मुख्य रूप से बेहतर मतदाता सूची प्रबंधन, चुनाव कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी, मोबाइल फोन जमा काउंटर और मतदान केंद्रों पर 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग शामिल है।
Bihar Election 2025 Date: अंतिम मतदाता सूची में 7.42 करोड़ मतदाता
30 सितंबर को प्रकाशित बिहार की अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है, जो जून में 7.89 करोड़ थी। एनडीए के पास वर्तमान में 131 सीटें हैं, जिनमें भाजपा की 80, जदयू की 45, हम (एस) की 4 और 2 निर्दलीय शामिल हैं, जबकि महागठबंधन के पास 111 सीटें हैं, जिनमें राजद की 77, कांग्रेस की 19, भाकपा (माले) की 11, माकपा की 2 और भाकपा की 2 सीटें शामिल हैं।
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव 2025 में किसके बीच होगी टक्कर?
बिहार में चुनावी जंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होगा।
एनडीए के पास वर्तमान में 131 सीटें हैं - भाजपा 80, जेडी(यू) 45, हम (एस) 4 और दो निर्दलीय।
विपक्ष के पास 111 सीटें हैं - आरजेडी 77, कांग्रेस 19, सीपीआई (एमएल) 11, सीपीआई (एम) 2 और सीपीआई 2।
प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
अधिकारियों के लिए जारी हुए ID कार्ड
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया है कि बूथ स्तर के अधिकारियों की बेहतर पहचान के लिए पहचान पत्र जारी किए गए हैं। मोबाइल फोन बूथ के बाहर एक कमरे में जमा किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरे बिहार में लागू की जाएगी। हर मतदान केंद्र पर 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग होगी।
एक मतदान केंद्र पर कितने मतदाता होंगे?
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने बताया है कि सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए किसी भी मतदान केंद्र पर 1,200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे।
बिहार चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। शाम 4 बजे चुनाव आयोग इलेक्शन की डेट अनाउंस करेगा। 22 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है।