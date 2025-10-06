LIVE BLOG

Bihar Election 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा एलान, शाम 4 बजे का इंतजार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Election 2025 Date announcement) को लेकर इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज शाम 4 बजे बिहार चुनाव की तारीखों का एलान किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार बिहार इलेक्शन डेट की अनाउंसमेंट करेंगे। राजनीतिक दलों ने भी चुनाव को लेकर कमर कस ली है।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Chunav 2025 Live Updates) का एलान आज शाम 4 बजे हो जाएगा। चुनाव आयोग के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्शन शेड्यूल की जानकारी साझा करेंगे। बता दें कि 243 सदस्यीय राज्य विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। दूसरी ओर, राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से अक्टूबर के अंत में मनाए जाने वाले छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने का आग्रह किया है, ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। पिछली बार 2020 का विधानसभा चुनाव तीन चरणों में हुआ था, जिसमें 56.93 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था।