Bihar Voter Helpline 2025: बीएलओ के साथ बुक करें कॉल, टोल फ्री नंबर पर दुविधा का होगा समाधान
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से संबंधित प्रश्नों और शिकायतों के समाधान के लिए मतदाता हेल्पलाइन 1950 और ईसीआईएनईटी के माध्यम से बीएलओ से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रीय संपर्क केंद्र टोल-फ्री नंबर 1800-11-1950 के माध्यम से सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक उपलब्ध है। चुनाव आयोग ने शिकायतों का निपटारा 48 घंटों के भीतर करने का निर्देश दिया है।
जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) संबंधी सभी प्रश्नों व शिकायतों के समाधान के लिए मतदाता हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क के साथ-साथ ईसीआइएनईटी के माध्यम से भी बीएलओ के साथ दुविधा के समाधान के लिए कॉल बुक कर सकते हैं।
आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि राष्ट्रीय संपर्क केंद्र (एनसीसी) सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय हेल्पलाइन के रूप में कार्य करेगा। यह टोल फ्री नंबर 1800-11-1950 के माध्यम से प्रतिदिन सुबह 8:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक संचालित हो रहे हैं।
प्रशिक्षित अधिकारी दुविधाओं का समाधान कर रहे हैं। आयोग ने राज्य संपर्क केंद्र (एससीसी) और जिला संपर्क केंद्र (डीसीसी) स्थापित करने के निर्देश दिया है। केंद्र पूरे वर्ष क्षेत्रीय भाषाओं में सभी कार्य दिवसों में कार्यालय अवधि के दौरान संचालित हैं।
सभी शिकायतों और प्रश्नों को राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल (एनजीएसपी 2.0) के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है। आयाेग के पोर्टल https://ecinet.eci.gov.in/homepage पर 'बुक ए कॉल विद बीएलओ' के लिए लिंक उपलब्ध है। जिसका उपयोग कर मतदाता अपने संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर सकते हैं।
इसके माध्यम से मतदाता चुनाव अधिकारियों से भी जुड़ सकते हैं। चुनाव आयोग ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन अधिकारियों को शिकायकतों का निपटारा 48 घंटों के भीतर करने को कहा है।
चुनाव संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए मतदाता अपनी समस्या ईमेल complaints@eci.gov.in पर भेजकर भी प्राप्त कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें- Bihar Election: 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों को दिखाकर वोट दे सकेंगे मतदाता, चेक करें पूरी लिस्ट
यह भी पढ़ें- रिश्तों के सियासी रंग; देवरानी-जेठानी में मुकाबला, तेजस्वी और तेजप्रताप भी करेंगे दो-दो हाथ
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।