Bihar Voter Helpline 2025: बीएलओ के साथ बुक करें कॉल, टोल फ्री नंबर पर दुविधा का होगा समाधान

जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) संबंधी सभी प्रश्नों व शिकायतों के समाधान के लिए मतदाता हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क के साथ-साथ ईसीआइएनईटी के माध्यम से भी बीएलओ के साथ दुविधा के समाधान के लिए कॉल बुक कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि राष्ट्रीय संपर्क केंद्र (एनसीसी) सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय हेल्पलाइन के रूप में कार्य करेगा। यह टोल फ्री नंबर 1800-11-1950 के माध्यम से प्रतिदिन सुबह 8:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक संचालित हो रहे हैं।

प्रशिक्षित अधिकारी दुविधाओं का समाधान कर रहे हैं। आयोग ने राज्य संपर्क केंद्र (एससीसी) और जिला संपर्क केंद्र (डीसीसी) स्थापित करने के निर्देश दिया है। केंद्र पूरे वर्ष क्षेत्रीय भाषाओं में सभी कार्य दिवसों में कार्यालय अवधि के दौरान संचालित हैं।