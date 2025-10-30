Language
    Bihar Election: 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों को दिखाकर वोट दे सकेंगे मतदाता, चेक करें पूरी लिस्ट

    By Prince Shubham Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 01:49 PM (IST)

    कैमूर जिले में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं के लिए होम वोटिंग जारी है। चुनाव में 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड आदि शामिल हैं। जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 1484 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा, जिसमें 1172342 मतदाता भाग लेंगे।

    Hero Image

    12 वैकल्पिक पहचान पत्रों को दिखाकर वोट दे सकेंगे मतदाता

    जागरण संवाददाता, भभुआ। कैमूर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होगा। फिलहाल जिले में दिव्यांग व वृद्ध मतदाताओं की होम वोटिंग कराई जा रही है। 30 व 31 अक्टूबर को चुनाव कार्य में लगे वैसे मतदान कर्मी जो किसी अन्य जिले के हैं वे मतदान करेंगे।

    इसके बाद एक नवंबर से चार नवंबर तक सभी मतदान कर्मियों को मतदान करने का मौका मिलेगा। विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाताओं को 12 तरह के वैकल्पिक पहचान पत्रों को स्वीकृति दी गई है।

    यदि किसी मतदाता के पास इपिक कार्ड नहीं है तो वह मतदाता 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों में कोई एक पहचान पत्र दिखा कर मतदान कर सकता है।

    इन वैकल्पिक पहचान पत्रों का करें इस्तेमाल

    • आधार कार्ड
    • मनरेगा जॉब कार्ड
    • बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक
    • श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड या आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड
    • ड्राइविंग लाइसेंस
    • पैन कार्ड
    • एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड
    • भारतीय पासपाेर्ट
    • फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
    • केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
    • सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूडीआईडी कार्ड
    • सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का कार्ड

    बता दें कि जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में कुल 1484 मतदान केंद्रों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। चारों विधानसभा क्षेत्र में कुल 1172342 मतदाता मतदान करेंगे। जिसमें 619901 पुरुष व 549425 महिलाएं शामिल हैं।

