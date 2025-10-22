Bihar Election 2025: पहले चरण के चुनावी मैदान में किस सीट पर कितने प्रत्याशी? देखिए पूरी सूची

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की नाम वापसी की तिथि रविवार को समाप्त हो गई है। इसके बाद चुनावी मैदान में रह गए प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। पहले चरण में 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में छह नवंबर को मतदान होना है। आइए सूची के माध्यम से जानते हैं कि कहां कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं।