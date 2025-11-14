नीतीश-मोदी की जोड़ी 'सुपरहिट', NDA के नाम हुआ बिहार का महासंग्राम; महागठबंधन गिरा 'धड़ाम'

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझानों ने अगली सरकार का रास्ता साफ कर दिया है। बिहार में पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकर बनती दिख रही है। NDA 196 सीटों पर आगे चल रही है।

रुझानों में महागठबंधन (MGB) का बुरा हाल है। राजद-कांग्रेस-लेफ्ट-वीआईपी सिर्फ 39 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बिहार के इन रुझानों ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार और पीएम मोदी की जोड़ी सुपरहिट है। बिहार का ये महासंग्राम एनडीए के नाम हो गया है।