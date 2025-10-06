'सरकार बनी तो तेजस्वी CM और मैं डिप्टी सीएम बनूंगा...', लालू के छोटे बेटे के करीबी ने कर दिया एलान

विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी ने चुनाव घोषणा का स्वागत करते हुए इसे बिहार के बदलाव का चुनाव बताया। उन्होंने महागठबंधन की एकजुटता पर जोर दिया और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने भी चुनाव का स्वागत किया और जनता को कुशासन से मुक्ति दिलाने का वादा किया। उन्होंने वोट में धांधली रोकने और महागठबंधन सरकार बनाने का दावा किया।

राज्य ब्यूरो, पटना। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह विधानसभा चुनाव बिहार के बदलाव का और उसके बेहतर भविष्य का चुनाव है। महागबंधन में किसी तरह की तकरार नहीं है। हम सभी सहयोगी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेकेंगे।

उन्होंने कहा कि इस बार महागठबंधन की सरकार तय है। सरकार बनी तो तेजस्वी मुख्यमंत्री और मैं उपमुख्यमंत्री बनूंगा। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। सहनी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने के कार्यकाल में काम करके दिखाया है। अब बिहार के युवा और महिलाएं काम करने वाली सरकार चाहते हैं। बिहार को अब युवा नेतृत्व चाहिए जो बिहार को नया बिहार बनाए। बिहार में उद्योग लगे और युवाओं को इस प्रदेश में ही रोजगार मिले। यही हमारा लक्ष्य है।

बिहार कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा का स्वागत किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि यह चुनाव बिहार की जनता के लिए बेहद अहम होंगे। 20 वर्षो की जदयू-भाजपा सरकार से उकताई जनता अब कुशासन से मुक्ति चाहती है। बिहार के साढ़े सात करोड़ मतदाता इस बार बिहार में बदलाव के लिए वोट करेंगे।

राजेश राम ने कहा कि पार्टी चुनाव को लेकर सतर्क भी है। देश और प्रदेश की सत्ता पर बैठे लोग संविधान के साथ छेड़छाड़ कर, वोट में धांधली कर एक बार फिर सत्ता तक पहुंचने की कोशिश में लगे हैं, परंतु बिहार कांग्रेस और महागठबंधन ने संकल्प लिया है कि वोट चोरी की हर कोशिश का पर्दाफाश किया जाएगा। हमारे कार्यकर्ता एक-एक बूथ पर वोटों की निगरानी करेंगे साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी मतदाता अपना वोट देने से वंचित न रह जाए।