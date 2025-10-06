Bihar Election 2025: बिहार में 243 सीटों पर अकेले लड़ेगी AAP, उम्मीदवारों की पहली सूची जारी

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Election 2025: बिहार की 243 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन, मतदान और नतीजों की तारीख का एलान आज शाम हो जाएगा।

शाम को चुनाव आयोग के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देंगे। इसके साथ ही बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी।

वहीं, चुनाव के तारीखों की घोषणा के पहले आम आदमी पार्टी बिहार ने अपने कुछ प्रत्याशियों के नामों का एलान किया है।

आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि पार्टी सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी के पास पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा तैयार मॉडल को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। आम आदमी पार्टी बिहार में पलायन, बेरोजगारी, महंगाई इत्यादि के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।